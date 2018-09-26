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Лолита поиздевалась над дочерью

Лолита Милявская с дочкой Евой. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomohov
Певица, которой в ноябре исполнится 55 лет, высказалась о своем отношении к хейтерам, критикующим ее то за лишний вес, то за смелые наряды. Также звезда поделилась новостями из семейно жизни.
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Лолите всегда было плевать на общественное мнение. Такова ее принципиальная позиция.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

"Хочется сказать – ребят, проживите 35 лет на эстраде, а потом "пачкайте" кого-то… Я не буду сидеть на диете. Я не буду жить так, как от меня хотят. Я не буду жить по придуманным нормам поведения… Мне это неинтересно", – цитирует певицу Пятый канал. Рассказала она и о 18-летней дочери Еве.

Недавно девушка заявила маме, что тоже хочет петь. И даже продемонстрировала это на примере хита Патрисии Каас. Знаменитость вокальных данных дочки, судя по всему, не оценила.

По словам Лолиты, со слухом у наследницы "никак". Она даже поиздевалась над Евой, обнародовав ее эксперименты. "Я выкладываю это в интернет. Она может, конечно, занять Гран-при на конкурсе, где поют люди, у которых относительное чувство слуха. Она очень смешно это делает и, слава богу, иронично относится к этому", — заключила Милявская.

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Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Как писали Dni.Ru, ранее артистка сообщила о том, что у нее начались проблемы со здоровьем. Певица прошла обследование, по результатам которого стало понятно, что у нее песок в почках. Из-за этого врачи посадили Лолиту на жесткую диету.

Автор: Валерия Нарская26 сентября 2018, 12:05
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