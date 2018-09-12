Заболевшей Лолите запретили летать без ошейника

Певица стала гостьей заключительного дня конкурса молодых исполнителей "Новая волна". Она так зажигала на сцене New Wave Hall, что никто и подумать не мог, чего ей это стоит.

"Не так давно врачи поставили мне диагноз "остеохондроз", – рассказала Dni.Ru певица. – Это очень частое заболевание, особенно в моем возрасте, особенно у артистов, которые часто спят в неудобных позах – в самолетах, машинах. Можно сказать, это профессиональное заболевание".

Как объяснили Dni.Ru врачи, суть остеохондроза сводится к нарушению структуры тканей позвонков и межпозвоночных дисков, что приводит к снижению их эластичности и изменению формы. Патологическое разрушение тканей сопровождается защемлением нервных окончаний, идущих от спинного мозга, и приводит к постоянному напряжению спинных мышц. С возрастом хрящи в позвоночнике утончаются, что негативно влияет на их прочность. В дальнейшем хрящевые ткани деформируются, что и определяет основные признаки остеохондроза. Согласно медицинской статистике, симптомы этого заболевания наблюдаются у 90% людей.

"Врачи посоветовали мне плавать вниз головой, но это при моем графике и ритме жизни не всегда возможно, – поделилась Лолита. – А в самолете мне предписали летать только со специальным шейным ошейником – он поддерживает голову в нужном положении, помогает разгрузке шейного отдела и мускул. А вообще, артисты моего поколения не привыкли жаловаться – мы все приучены стиснуть зубы и идти на сцену". Певица, очевидно, имеет в виду шину Шанца – анатомический ортопедический бандаж-головодержатель.

Напомним, в ноябре поистине народная артистка, хотя и без званий, отметит 55-летие. Но подарок она сделала всем поклонникам – сняла очень необычный концерт, как никто и никогда прежде. Она спела в чистом поле в Подмосковье, где практически единственными зрителями были... окрестные коровы. Секретов раскрывать не станем, скажем лишь, что если его покажут на телевидении, то рейтинги точно зашкалят.