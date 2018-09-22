Участник "Дома-2" набросился на бывшую жену Гобозова после отказа в близости

Участник телепроекта "Дом-2" Даниил Сахнов упрекнул бывшую жену Алесандра Гобозова Алиану в двуличии после того, как 24-летняя красотка отказала ему в близких отношениях. Молодой человек утешился в объятиях другой.

Отношения между Даниилом Сахновым и Алианой Гобозовой завязались еще до того, как молодой человек пришел на проект. Неудавшиеся любовники переписывались и даже один раз встретились лично. Однако на самом шоу "Дом-2" построить отношения у них не получилось.

"Думал, что у нас все взаимно, хотел добиться ее. Потом уже и сам начал замечать, что она просто стебет. Мне говорит одно, ребятам – другое, а по факту делает третье", – набросился на бывшую возлюбленную Даниил Сахнов. Он признался, что на двусмысленность его положения ему намекали другие участники телестройки, однако тогда он был полностью погружен в свои представления о близких отношениях с бывшей женой Александра Гобозова.

Чтобы залечить душевную рану он отправился на Остров любви, где надеялся построить отношения с Анастасией Ендальцевой. Однако и эта красотка не смогла дождаться избранника, закрутив интрижку с другим.

Утешение молодой человек нашел в объятиях Марии Смирновой. "Маша была всегда рядом и поддерживала меня. Я и так испытывал симпатию к ней, но потом она еще больше вспыхнула. И мы начинали встречаться", – цитирует портал Dom2.Life Даниила Сахнова.

Однако даже в этих отношениях незримо присутствовала Алиана Гобозова. "В голове Маши была проблема, которая со мной никак не обсуждалась. Как оказалось, она была не уверена в искренности моих чувств. Она боялась, что мне напишет Алиана, и я от нее уйду", – рассказал молодой человек.

Эти опасения он назвал полной ерундой. "Такого бы не произошло", – подчеркнул парень.