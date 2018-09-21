Любовник променял Дану Борисову на мамины котлеты

Телеведущая Дана Борисова стала героиней программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Звезда рассказала о карьерном взлете и падении.

Журналистскую карьеру Борисова начала в Норильске. Еще подростком она работала ведущей на местном телевидении. Звезда окончила школу с серебряной медалью и в 1993 году поступила на факультет журналистики МГУ имени Ломоносова.

На первом курсе Борисова сала лицом программы "Армейский магазин". Работа в этом проекте подарила Дане всероссийскую известность и востребованность в профессии.

Однако личная жизнь звезды не ладилась, романы заканчивались провалом. Некоторое время она встречалась с певцом Данко, однако артист жил двойной жизнью: у него были параллельные отношения, о которых знаменитость не знала. Правда вскрылась, когда другая возлюбленная исполнителя родила от него ребенка.

Через некоторое время Борисова встретила бизнесмена Максима Аксенова. Знаменитость мечтала о браке, однако мужчина жениться не хотел.

"В Турции познакомились. Стали встречаться – молодой, симпатичный. Родила Полинку – очень хотела ребенка, мне было 30 лет уже. Одержимость была, очень хотела ребенка. Но предложения не было, поддержки не было. Я сама ему сделала предложение: "Не считаешь ли уместным, ведь я беременна твоим ребенком!" В ответ предложения не последовало", – поведала Дана.

Звезда надеялась, что рождение малышки повлияет на любимого, сделает его заботливым и внимательным. Однако в день выписки из роддома Максим привез ее и дочь домой и уехал к родителям. "Он со свертком пришел, в руках подержал и поехал к маме на котлеты", – рассказала знаменитость.

Борисовой пришлось содержать себя и ребенка. Папа Полины не участвовал в воспитании девочки. Телеведущая вышла на работу, когда дочери было всего три месяца. Звезде приходилось трудиться по ночам.

Родители гражданского мужа были категорически против их отношений. Дана считает, что они косвенно виноваты в их расставании.

Телеведущая не понимает, почему Максим не помог ей в сложный момент. Он знал, что его дочь живет с опустившейся матерью, которая находится практически на дне, но ничего не предпринял.

"Алкоголь начался в 34 года. Было бытовое употребление, хотя уже формировалась зависимость. Наркотики присоединились, когда мне было 38 лет. Два года я была в употреблении и того, и этого. Он знал, видел. И не говорю, что он должен был помочь. Но кто должен? В итоге помогла мама, помог Андрей Малахов, Никита Лушников. Все помогли. Всем миром собрали меня и отправили на реабилитацию", - вспоминает знаменитость.

Теперь Борисовой очень стыдно, она чувствует огромную вину перед наследницей, ведь Полине какое-то время пришлось жить с постоянно пьяной матерью. "Трезвела – зарабатывала деньги, а в свободное время бухала. Последние две недели нужен был уход, потому что уже из квартиры не выходила. Часто забирала ребенка из школы нетрезвая. Мне на тот момент казалась, что я подвыпивши, и никто не понимает, а все понимали", – с горечью сообщила Дана.

Полина также появилась в студии. Девочка рассказала, что уже тогда понимала, что с мамой творится неладное. Дана могла не спать несколько дней, а после сутками не вставать с постели. Испуганная девочка позвонила бабушке по материнской линии Екатерине Ивановне и рассказала, что нашла наркотики в доме. Наследница буквально спасла телеведущую от смерти.

Родительница Борисовой рванула в Москву. Женщина обратилась за помощью Андрею Малахову, который помог найти деньги на реабилитацию. Сейчас состояние телеведущей значительно улучшилось, она не употребляет одурманивающих веществ и охотно следует всем рекомендациям наркологов.