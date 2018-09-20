Оскандалившаяся из-за Крыма Вайкуле избежала наказания
В деле со скандальными высказываниями певицы о Крыме поставлена точка. Правоохранители никаких нарушений со стороны исполнительницы не обнаружили.
"Информация о возможных нарушениях установленного законодательством порядка пребывания в России, въезда в РФ и выезда из нее, а также осуществления трудовой деятельности гражданкой Латвийской Республики Лаймой Вайкуле не подтвердилась", – приводит сообщение ведомства телеканал "360". В МВД считают, что артистку не нужно наказывать, привлекая к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.
Инициировал проверку в отношении Вайкуле руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при московском ГУ МВД Александр Хаминский. Он заявил, что удовлетворен результатами.
"Я очень рад, что добросовестность и приверженность Вайкуле правовым ценностям оказались неизменны независимо от страны ее пребывания", – цитирует Хаминского RT. По его мнению, проделанная правоохранителями работа положит конец "истерии, устроенной в связи с недавними высказываниями певицы на пресс-конференции в Одессе".
Напомним, ранее Лайма Вайкуле заявила, что ни за какие деньги не поедет выступать в Крым, потому что европейским гражданам это запрещено. Также исполнительница добавила, что очень рада, что СССР распался.
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