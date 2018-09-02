Изменившуюся до неузнаваемости Моргунову держали под руки у гроба Кобзона
Она всего на два года младше Кобзона, но выглядит, будем откровенны, очень плохо. Причем резко сдала она буквально в последнее время. Изможденная, высохшая, сгорбившаяся – в ней невозможно узнать былую статную красавицу. Моргуновой 78 лет, но выглядит еще старше.
Ангелина Вовк, Арина Шарапова и другие звезды Первого канала пришли в ужас от вида трясущейся Светланы Моргуновой. "Это Светлана Михайловна? Какой кошмар, господи!" – охали коллеги. Многие диктора давно не видели, поэтому и не ожидали встретить такой. Слишком уж разнится ее вид с тем образом, к которому мы привыкли и который полюбили...
Со стороны даже казалось, что Моргунова не вполне понимает, где находится и что происходит. Возможно, виной тому – ее алкоголизм, слухи о котором ходят сегодня очень активно. Ее часто видят с рюмкой в кабаках или "под хумой" сидящей на лавочке. А может, дело в нереализованности – всю жизнь Светлана Михайловна блистала на телевидении и приемах, на парадах и концертах. А теперь стала никому не нужна.
Прежде она была очень близка с Нелли Кобзон, поэтому сегодня вдова певца вполне могла бы вмешаться в происходящее в жизни Моргуновой. Но говорят, что полтора года назад они рассорились, и даже Нелли Михайловна не сразу узнала подошедшую к гробу Моргунову...
После прощания с певцом в зале имени Чайковского телеведущая пожелала поехать и на кладбище. Она опиралась на мужскую руку, ибо сама может идти с большим трудом. Видеть ее в таком состоянии очень больно.
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