Спасший беременную Тодоренко Топалов получил в глаз

Певец Влад Топалов буквально закрыл собой беременную возлюбленную Регину Тодоренко. После артисту пришлось обращаться за медицинской помощью.

Влад и Регина отмечали день рождения его сестры. В конце праздника всем гостям раздали бенгальские огни. Казалось бы, безвредная детская забава чуть не лишила звезду зрения.

"Мы праздновали ДР, так красиво и душевно, но все испортили бенгальские огни , которые от ветра разлетались в разные стороны. Владислав Михайлович любезно попросил меня спрятаться за него, чтоб на меня не попал 🔥 огонь , а сам поймал окалину глазом и обжегся. Спас меня , мой герой 🙈😊 Спасибо 🙏🏻❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Тодоренко в своем Instagram.

Топалову пришлось обратиться за медицинской помощью. Врачи осмотрели его, выписали рецепт и закрыли пострадавший глаз медицинской повязкой.

"Быть возлюбленной пирата очень даже забавно 😂. Из подмеченного: в левом глазу я кажусь ему гораздо красивее; левый глаз 👁 быстро устает в отсутствии правого; кружится голова; шутки про одноглазого мужа зашкаливают 😜🤪", – пошутила Регина в Сети.

Поклонники звездной парочки пожелали артисту скорейшего выздоровления. "Настоящий мужчина !!! Быстрого выздоровления ему !!!", "Бедненький(Быстрого ему выздоровления😊", "Какие же вы хорошенькие! А глаз до свадьбы доживет", "Пусть поправляется глазик! Здоровья глазику и вообще герою!!! Счастья вам!!!😘💞👑", – писали интернет-обыватели.