81-летний Мережко рассказал о романе с молодой после смерти жены от рака

Известный артист, сценарист и режиссер стал гостем программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на "России-1". Виктор Мережко рассказал о том, как ему удалось пережить смерть любимой супруги Тамары и о других женщинах в его жизни после нее.

Мережко держит свою личную жизнь за семью замками. Но сценарист приоткрыл завесу тайны и поведал о том, почему больше не женился.

Виктор Мережко не отрицает, что за 20 лет после смерти жены он несколько раз влюблялся. Но он больше ни с кем не связал свою жизнь. Дело в том, что он обещал детям, что у них никогда не будет мачехи.

По словам артиста, он всегда бы верен Тамаре Владимировне. По его признанию, в молодости ему пришлось жениться на другой девушке ради московской прописки. Но это не изменило отношений с возлюбленной, которая во всем его поддерживала.

Мережко рассказал, что новость о болезни жены стала для него потрясением. "То время, когда она боролась с раком, было для меня невероятно тяжелым", - отметил сценарист.

У мужчины был шанс еще раз обрести семейное счастье, но против этого восстали его взрослые дети. "Да, была одна молодая особа, к которой у меня возникли чувства. Когда дети поняли, что это может вылиться во что-то серьезное, они подошли ко мне и напомнили о том самом обещании. Я сразу же им сказал, что разорву новые отношения… Не жалею об этом", – поделился артист.

Отношения с наследниками – 45-летней Марией и 36-летним Иваном – у Виктора Мережко замечательные. Дети внимательны к отцу, стараются видеться с ним как можно чаще. Когда у сценариста едва не случился инсульт, именно они были с ним рядом. Сегодня 81-летний актер пристально следит за своим здоровьем, чтобы подобного не повторилось.