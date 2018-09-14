Российский хип-хоп-исполнитель Элджей отменил концерт в Махачкале. Об этом звезду попросили организаторы.

Выступление должно было состояться в здании филармонии 5 октября. Однако за пару недель до назначенной даты в кассах перестали продавать балеты на концерт.

Как сообщает Super.ru Элджей не появится в Махачкале. Компания, отвечающая за организацию выступления, ссылается на некие "проблемы".

Отметим, что недавняя отмена концерта певца Егора Крида переросла во всероссийский скандал. Артисты лейбла Black Star планировали посетить Дагестан. Однако Егор Крид отменил выступление, намеченное на 9 сентября, из-за угроз от сторонников победителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен их поддержал, заявив, что отмена концерта – невеликая потеря.

Позже в полемику вступил Тимати (Тимур Юнусов), призвавший Хабиба договориться. Однако дело окончилось взаимными оскорблениями. Оба заявили, что оппонент не имеет такого влияния, чтобы заставить изменить убеждения.

В ссору даже включился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он снял мотивирующий ролик, где призвал дагестанцев к порядку, а также объяснил причину недовольства спортсмена. Якобы тот готовится к бою, поэтому нервничает.