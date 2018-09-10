Солнцев высмеял брошенную Боню за черные дыры
Шоумен считает, что причиной разрыва влюбленных стали умные разговоры о черных дырах. По его мнению, Виктории надо было себя вести с ухажером, как женщина-хозяйка. Рустам с юмором прокомментировал случившееся и дал Боне мудрый житейский совет. "Знаешь, как Алла Борисовна держит возле себя своего возлюбленного Максима Галкина? Только лишь борщом, пюре и котлетками… В следующий раз обойдись без дыр. Лучше салатика нарежь, котлеток нажарь…" – цитирует Солнцева StarHit.ru.
Лала очень похожа на знаменитую маму
Певица впервые после громкого заявления выступила в России
Актриса была замужем более 15 лет
Телеведущая встретилась с артистами вне камер