Солнцев высмеял брошенную Боню за черные дыры

Скандально известный участник телепроекта "Дом-2" записал ролик, в котором объяснил расставание экс-коллеги по реалити-шоу с 41-летним миллиардером Пьером Андюраном. Рустам Солнцев посоветовал Виктории вести себя с мужчинами, как Алла Пугачева.

Шоумен считает, что причиной разрыва влюбленных стали умные разговоры о черных дырах. По его мнению, Виктории надо было себя вести с ухажером, как женщина-хозяйка. Рустам с юмором прокомментировал случившееся и дал Боне мудрый житейский совет. "Знаешь, как Алла Борисовна держит возле себя своего возлюбленного Максима Галкина? Только лишь борщом, пюре и котлетками… В следующий раз обойдись без дыр. Лучше салатика нарежь, котлеток нажарь…" – цитирует Солнцева StarHit.ru.