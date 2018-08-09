Загорелый Виторган не сводит глаз со "своих девочек"

Актер Эммануил Виторган, его супруга Ирина и дочь Этель отдыхают в Юрмале. Новоиспеченные родители не на шаг не отходят от малышки.

В своем Instagram Эммануил Гедеонович опубликовал свежее фото. На снимке семейная идиллия: он принимает солнечные ванны, сидя в шезлонге, его супруга стоит рядом, а в коляске сидит их маленькая дочь.

Поклонники пришли в восторг от публикации. Многие обратили внимание, что Виторган очень заботливый отец, он буквально глаз не спускает с наследницы. Также звездную чету похвалили за умение справляться с грудничком без помощи нянь. Также фолловеры отметили, что новоиспеченные родители сильно загорели.

"Пример любви и семейных отношений! Спасибо вам! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Теперь у Виторгана,голова и взгляд направлен только в одну сторону..своих Девочек!!!!Счастье!!!!", "И без нянек))) Восхищаюсь вами!!!!!", "Замечательная семья.Здоровья вам на 100 лет", "какие,Вы, молодцы , не только🌹 работаете, но и отдыхаете! 🌷👶❤️🍓", – писали поклонники в комментариях.

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) 9 Авг 2018 в 5:15 PDT

Напомним, что новость о том, что у 78-летнего Эммануила Виторгана и его 56-летней супруги Ирины родилась дочь Этель, стала настоящей сенсацией. Девочка появилась на свет в феврале этого года. Артист и его супруга столкнулись с осуждением из-за позднего родительства. Однако это не мешает им наслаждаться общением с маленькой наследницей.

Ирина призналась, что выносила ребенка сама, для нее это первенец. Младшая дочь Виторгана родилась настоящим крепышом. Весила больше 4600 граммов, рост – 54 сантиметра. У Эммануила Гедеоновича также есть дочь Ксения и сын Максим от прошлых отношений.