"Стала счастливее": Цымбалюк-Романовская о сладкой жизни без Джигарханяна

Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская появилась в суде. Пианистка не понимает в чем именно ее обвиняют.

Сегодня, 9 августа, состоялось заседание по делу о неприкосновенности частной жизни. Журналисты толпились у входа, но так и не узнали подробностей, так как слушание было закрытым.

Сама Цымбалюк-Романовская успела всего парой слов перекинуться с прессой. Она заявила, что не понимает в чем ее вина и намерена отстаивать свое доброе имя в суде. Также она поведала, что находится в прекрасном настроении, мол, после громкого развода жизнь стала слаще, а она счастливее прежнего, сообщает сайт "Московский Комсомолец".

Напомним, что по версии следствия Виталина следила за Джигарханяном. Предполагается, что супруга звезды, то ли сама, то ли с помощью наемного работника вмонтировала в потолок кабинета Армена Борисовича в Московском драматическом театре бескорпусную видеокамеру.

Пианистка планировала быть в курсе всех обсуждаемых вопросов. После Цымбалюк-Романовская отдала полученную видеозапись телевизионщикам, которые продемонстрировали ее в прямом эфире.

Статья защищающая неприкосновенность частной жизни предусматривает наказание от штрафа в размере 200 тысяч рублей до двух лет лишения свободы. На имущество и некоторые сбережения Виталины суд наложил обеспечительный арест. Из-за предъявленного обвинения Цымбалюк-Романовская в данный момент находится под подпиской о невыезде.