"Они расстались": Садальский откровенно о Долиной с мужем

Слухи о том, что Лариса Долина и Илья Спицын расстались, ходили давно. Однако лишь сейчас в близком окружении артистки подтвердили эту информацию.

Станислав Садальский дружил с Ларисой Долиной, когда она была замужем во второй раз. Ее избранником был гитарист Виктор Митязов. У Садальского и Долиной была общая программа "Товарищ Кино", с которой они ездили по стране, поэтому актер не понаслышке знает о том, что происходит в личной жизни певицы.

Садальский однозначно высказался о Долиной и Спицыне. "Да, они некоторое время назад расстались", – цитирует скандально известного актера сайт "Комсомольская правда". В том, что Спицын остается директором Долиной, артист не видит никакого противоречия. "Разве не бывает дружеских отношений между бывшими супругами? И, знаете, деньги примиряют кого угодно. Капитал у них есть, зачем делить?" – высказался Садальский.

О разрыве отношений Ларисы и Ильи прекрасно осведомлен и ее экс-супруг Виктор Митязов. По его словам, у них договоренность. Митязов рассказал со ссылкой на музыкантов и обслуживающий персонал, будто у Спицына есть другая женщина, которая ему родила. И якобы певица это прекрасно знает. "Долина приняла это и, видимо, смирилась. Раньше она так бы не поступила. Теперь, видимо, не хочет что-то кардинально менять в жизни", – заключил бывший муж певицы.

Митязов сообщил, будто Спицын живет то в новой семье, то у Долиной. "Не думаю, что там только дружба. Обоюдное чувство, конечно, есть. Уж с ее стороны – точно. Лариса по нему просто с ума сходила. Если бы разлюбила, давно бы его вышвырнула... Общаются они и из-за бизнеса. Илья для нее – проверенный человек, которому можно доверить свои дела", – объяснил Митязов.

Журналисты добрались и до самого Спицына, но тот не захотел обсуждать ситуацию. "Конечно, общаемся. У нас нормальные отношения. Ее выступлениями по-прежнему занимаюсь я. Меня не интересует популярность. Мы с Ларисой отошли от шоу-бизнеса, не ходим ни по каким ток-шоу. Мы живем другой жизнью, и не надо нас втягивать обратно туда, откуда мы с трудом оттолкнулись. Шоу-бизнес – это дно!" – заявил Спицын, который теперь возглавляет Хоккейную академию Фетисова.