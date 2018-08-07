"Боюсь, что стошнит": Рапунцель из "Дома-2" отказалась ласкать ненасытного любовника

Алена Рапунцель готовится стать мамой. На это время врачи настоятельно рекомендовали звезде "Дома-2" отказаться от секса.

"Понимаю, что можно пока и потерпеть, – вздыхает любовник Рапунцель Илья Яббаров. – Правда, это не значит, что у нас пропало желание. Любимая по-прежнему меня возбуждает, просто по медицинским показаниям нам на время нужно отказаться от секса. По-честному, это плохо, конечно. Все-таки постель примиряет людей. Мы оба – очень взрывные, нам тяжело мириться. До этого могли заняться "волшебством" (сексом – Прим. ред.) и смягчить конфликт".

"Раньше у нас целыми днями было "волшебство", – хвастается Яббаров. – Я не мог жить без секса, мне "волшебство" нужно постоянно. Раньше интим у нас за день был даже не один раз. Иногда случалось такое, что в четыре утра я ее будил, и мы занимались сексом. Сейчас мне помогает с этим справиться Аленка. Смотрю на ее состояние, и мне становится легче".

Сестра Алены Ольга Рапунцель признавалась, что когда по физиологическим показаниям заниматься любовью было нельзя, она использовала оральные ласки. "У нас такого нет – чуть не плачет Яббаров. – У Аленки же токсикоз страшный, ее тошнит постоянно. Вот мы сегодня выходили гулять, и она есть не может, от любого запаха сразу тошнит. Поэтому любимой предлагать что-то подобное я не хочу. Лучше потерплю немного".

При этом самое длительное воздержание Ильи продолжалось два месяца. "Это было здесь, на проекте, когда я пришел сюда в первый раз. Помню, меня еще стали подкалывать, назвали девственником", – цитирует Яббарова журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".

Публикация от Алёна Рапунцель (@alenatoffi_official) 30 Май 2018 в 2:47 PDT

Стоит заметить, что многие специалисты считают, что секс во время беременности полезен здоровой женщине. Причина в том, что во время акта в организм выбрасывается масса гормонов, которые отвечают за положительные эмоции и удовольствие. Кроме того, во время секса тренируются мышцы влагалища и матки. Ну и в мужской сперме содержится множество полезных веществ и гормонов, которые помогут шейке матки во время родов мягко и плавно раскрыться.