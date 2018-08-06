Тоскующая Орлова показала фото с покойной Фриске
Ольга и Жанна дружили долгих 20 лет. Они познакомились в группе "Блестящие". Певицы моментально нашли общий язык: давали друг другу забавные прозвища, делились секретами и поддерживали в трудных ситуациях.
Поэтому, когда Фриске поставили диагноз – рак мозга, рядом была верная подруга Орлова. Ольга даже стала крестной матерью для единственного наследника Жанны – Платона.
На днях поклонники в Instagram попросили Орлову показать любимую фотографию с Фриске. Певица пошла навстречу интернет-пользователям и выложила снимок в формате Stories.
На нем артистки запечатлены еще до болезни Жанны. Звезды нежно обнимаются. В интервью Ольга много раз отмечала, что очень тоскует по Жанне.
Напомним, о том, что Жанна Фриске больна раком, стало известно в 2014 году. На призыв помочь ей материально откликнулись не только звезды, но и обычные граждане. Собранных денег хватило не только на то, чтобы провести курс экстренной терапии, но и помочь нескольким страдающим от рака детям. Жанна вернулась в Россию из США и была настроена победить недуг. Но чуда, увы, не произошло, и 15 июня 2015 года Жанна Фриске скончалась. После похорон семья артистки вступила в тяжбу за наследство, внука и деньги, собранные на лечение певицы благотворительным фондом.
Опеку над маленьким Платоном оформил отец – телеведущий Дмитрий Шепелев. Шоумен старается окружить малыша любовью, заботой и теплом. Однако с родственниками и друзьями Жанны мальчик не контактирует.
Ольга Орлова не имеет возможности общаться с крестником. Певица даже не смогла передать подарок на день рождения ребенка, так как Шепелев не выходит на связь.
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