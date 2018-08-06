"Хоть на дом приеду!": пенсионерка Пугачева предлагает себя за 24 миллиона
"Я давно убеждал Аллу: "Иди пой, ведь одно дело, когда я выступаю, и другое – когда ты. Это же совсем другие тити-мити!" – рассказывал Dni.Ru Максим Галкин. И супруга, видимо, вняла его совету.
"Хочу сказать честно: я уже задумалась о том, что, раз у меня сейчас такое тяжелое материальное положение, от корпоративов не буду отказываться, потому что это не концертная деятельность, это совершенно другое, – заявила она журналистам. – Это развлечение не только для тех, кто, предположим, гуляет в этот момент. Это развлечение и для меня. И если такой случай представится, чтобы нормально жить, а не ходить с протянутой рукой, почему бы и нет?"
Артистка призналась, что готова петь хоть дома у кого-то – лишь бы платили. Говорят, она сразу обозначает ценник от 20 до 24 миллионов рублей за 45-минутный или часовой концерт. Зато петь будет что душе заказчика угодно – хоть "Паромщика", хоть "Миллион алых роз", хоть "Позови меня с собой".
Несмотря на высокую стоимость, желающих позвать на праздник Примадонну достаточно: певица то в роли снежинки водит хороводы на детской елке у банкира, то выступает на частном празднике металлургической компании, то радует гостей Экономического форума в Санкт-Петербурге...
Пугачева отметила, что налоги с выступлений отчисляет честно. Мол, стал уроком 1997 год, когда пришлось заплатить штраф в размере 300 тысяч долларов за "ошибку, допущенную бухгалтером в финансовой отчетности".
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