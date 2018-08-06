"Хоть на дом приеду!": пенсионерка Пугачева предлагает себя за 24 миллиона

На хрупких плечах 69-летней Примадонны двое малых детей, которых надо кормить и одевать. А пенсия у нее копеечная. Благо столичный мэр недавно народным и заслуженным артистам надбавку в 30 тысяч рублей сделал. Иначе впору было бы вспоминать Медведенко из чеховской "Чайки": "Я да мать, да две сестры и братишка, а жалованья всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись".

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