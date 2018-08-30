Краско пожалел бездомную молодую жену-изменщицу
Иван Иванович заявил, что о разводе пока речи не идет. При этом он не исключил подобного варианта развития событий.
"Наверно, кому-то этого хочется. Я говорил, что разведемся когда-нибудь. Торопливости не допускаю. Хочу расстаться по-человечески", – цитирует Краско Wday.ru. Прежних чувств к избраннице пенсионер, похоже, уже не питает.
"Все меняется, все проходит. Кто-то делает вид, что все хорошо, а мы просто живем", – отметил актер. Он добавил, что испытывает к жене чувство ответственности. Судя по всему, он жалеет оступившуюся молодую супругу. "Не в моих правилах гнать ее, как советуют некоторые. Я должен быть уверенным, что она найдет работу, жилье", – заявил Краско.
Да и сама Шевель, по словам Ивана Ивановича, на него не в обиде. "Она ко мне относится нормально, по-человечески. Нет оснований относиться иначе", – признался артист.
Ранее в своем Instagram девушка писала, что счастлива. "Будут еще в твоей жизни достойный мужчина и дети", – подбодрили Наталью поклонники. "Очень надеюсь", – ответила жена Краско.
Отметим, с Иван Иванович с супругой живут в маленькой комнате квартиры, которую делят с другими родственниками Краско. Впрочем, если Наталья захочет развода, актер вряд ли будет препятствовать.
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