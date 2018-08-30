Молодящуюся Долину перестали узнавать

Фотография известной певицы Ларисы Долиной восхитила поклонников. Артистка помолодела, готовясь к празднованию дня рождения.

Снимок с Ларисой Долиной и ее внучкой выложила в Сеть певица Юлия Началова. Поклонники признались, что узнать на фото знаменитую артистку трудно – так она помолодела.

"Ко дню рождения любимой Ларисы Долиной готовим праздничную программу "Привет, Андрей!" – пояснила Началова в подписи к фотографии.

О личной жизни Долиной в последнее время ходит много слухов. В отношениях с третьим супругом, бас-гитаристом Ильей Спицыным, не все гладко. Они в браке почти 20 лет, но сейчас почти не появляются вместе, звезда чаще всего ездит на мероприятия с внучкой. Знакомые звезды рассказывают, что супруги уже давно не живут вместе, а Илья даже обзавелся новой семьей, напоминает Teleprogramma.pro.

Тем не менее на снимке Лариса Долина выглядит прекрасно. Певица в черном наряде восхитила поклонников. Комментаторы отметили, что артистка немного похудела и, главное, помолодела.

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova) 29 Авг 2018 в 2:24 PDT

Как писали Dni.Ru, 8 августа в СМИ появился комментарий, который приписали Станиславу Садальскому. Тот якобы однозначно высказался о Долиной и Спицыне. "Да, они некоторое время назад расстались", – цитировали скандально известного актера некоторые издания.

Самого Садальского эти публикации страшно возмутили. Артист заявил, что ничего подобного не говорил – он видел Долину последний раз 15 лет назад и не может знать, что происходит у нее в семье. А в адрес журналистов произносил только непечатные слова.

