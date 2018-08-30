Молодящуюся Долину перестали узнавать
Снимок с Ларисой Долиной и ее внучкой выложила в Сеть певица Юлия Началова. Поклонники признались, что узнать на фото знаменитую артистку трудно – так она помолодела.
"Ко дню рождения любимой Ларисы Долиной готовим праздничную программу "Привет, Андрей!" – пояснила Началова в подписи к фотографии.
О личной жизни Долиной в последнее время ходит много слухов. В отношениях с третьим супругом, бас-гитаристом Ильей Спицыным, не все гладко. Они в браке почти 20 лет, но сейчас почти не появляются вместе, звезда чаще всего ездит на мероприятия с внучкой. Знакомые звезды рассказывают, что супруги уже давно не живут вместе, а Илья даже обзавелся новой семьей, напоминает Teleprogramma.pro.
Тем не менее на снимке Лариса Долина выглядит прекрасно. Певица в черном наряде восхитила поклонников. Комментаторы отметили, что артистка немного похудела и, главное, помолодела.
Как писали Dni.Ru, 8 августа в СМИ появился комментарий, который приписали Станиславу Садальскому. Тот якобы однозначно высказался о Долиной и Спицыне. "Да, они некоторое время назад расстались", – цитировали скандально известного актера некоторые издания.
Самого Садальского эти публикации страшно возмутили. Артист заявил, что ничего подобного не говорил – он видел Долину последний раз 15 лет назад и не может знать, что происходит у нее в семье. А в адрес журналистов произносил только непечатные слова.
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