Вдова потрясла эротическим снимком раздетого Хворостовского

Сыну прославленного оперного баритона Дмитрия Хворостовского, рожденному во втором браке, в июле исполнилось 15 лет. И он – копия своего знаменитого отца.

Флоранс Илли-Хворостовская, вдова певца, регулярно балует поклонников новостями о жизни членов ее дружной семьи. Очередной пост в социальной сети Instagram был посвящен сыну Максиму Хворостовскому. "Мой замечательный сын. Папа смотрит на тебя и так гордится тобой. Я люблю тебя", – написала Флоранс под публикацией.

На фото – отлично сложенный подросток в шортах и без майки. По мнению подписчиков страницы Флоранс, юноша выглядит очень эротично. "Настоящий мужчина-красавец", "Как же он за этот год вырос! Отличный парень!", "Сильный, красивый, добрый, как мама и папа! Дитя настоящей любви, все лучшее в нем!", "Молодец. Следует заветам отца. Красавец. Главное – не загордиться", "Максим здесь на Дмитрия Александровича похож", "Золотой мальчик! Такой же мужественный и благородный, как папа!" – восхищаются люди.

Максим – последний из пяти детей ныне покойного Хворостовского. Парень свободно владеет тремя языками. Очень любит музыку и автомобили. Также часто участвует в фотосессиях.

Напомним, что от первого брака с артисткой кардебалета Светланой Ивановой у Дмитрия было две дочери, сын, а теперь еще растет и внук. А в браке с оперной певицей из Женевы Флоранс Илли у Дмитрия родились дочь и сын.

Публикация от Florence (@flosha1) 2 Авг 2018 в 1:11 PDT

После смерти Хворостовского его наследникам предстояло поделить шикарную 300-метровую квартиру в лондонском районе Хаммерсмит, которую риелторы оценивали примерно в 10 миллионов фунтов. Разделу подлежали и деньги, которые находились на счетах певца, – точная сумма по сей день не названа.