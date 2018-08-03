Солнцев вцепился в интимный орган известного певца

Интервью Алекса Малиновского о том, что его мужской орган красивее и больше, чем у самого Филиппа Киркорова, вызвало большой резонанс. Кто-то говорил, что лучшей рекламы артисту не сыскать. Другие плевались от подобных откровений. А вот Рустам Солнцев решил на этой теме в свойственной для себя манере "хайпануть". Завидует он красавцу Алексу, поскольку самого, видимо, природа обделила...

"Очень жаль, что проект "Алекс Малиновсий" закрыт, – вздыхает Солнцев. – Меня угораздило посмотреть с ним две минуты живого интервью на YouTube, и этого было достаточно. Алекс там нес в мой адрес какую-то нелепицу, бред. Хотя должен был бы благодарить, поскольку именно я в свое время помог ему, хотя и нехотя, хотя и невзначай, стать кем-то – рассказал на всю страну о его интимной жизни. Благодаря мне он стал выпуклее, известнее".

"В свое время нашлись люди, которые соблазнились его членом и помогли выйти на сцену, распеваться соловьем, – продолжает Солнцев. – Но для артиста важнее не этот орган, а голос и харизма – ни того ни другого у Малиновского нет. А на одном половом органе далеко не уедешь".

"Вся беспомощность и бесполезность пиарщиков таких вот недоартистов в случае с Алексом проявила себя в полной мере, – считает Солнцев. – А все, что должен был сделать этот Малиновский, то после скандала обратиться ко мне и сказать: "Рустам Петрович, а давай ты будешь меня пиарить. Чтобы я был в "Яндексе", в новостях, телевизоре, в каждом утюге. А я тебе буду за это деньги платить. Но у Малиновского мозгов на это не хватило".

"Кстати, я почти уверен, что Алекс Малиновский – это псевдоним, – заключил Солнцев. – Но настоящего его имени мы уже никогда, видимо, не узнаем, потому что этот артист себя исчерпал и больше не проявит".

Справедливости ради надо заметить, что Алекс только что принял участие в музыкальном фестивале "Жара" в Баку. Он участвует во многих сборных концертах, выпускает красивые клипы благодаря роскошной фигуре и внешним данным регулярно приглашается в качестве модели. А Солнцева, видимо, распирает от зависти, вот он и решил "укусить" Малиновского за интимный орган. Слава богу, хотя бы на словах, а то с него станется.