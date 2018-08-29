Дженнифер Лопес показала легендарные ягодицы

Откровенная фотосессия Дженнифер Лопес не могла оставить равнодушными ее поклонников. Актриса решила напомнить фанатам о своем главном достоинстве – легендарной "пятой точке".

49-летняя Джей Ло опубликовала снимки на своей странице в соцсети Instagram. Американская актриса и певица предстала в белом купальнике, не скрывающем соблазнительные формы.

Автор снимков – известный фотограф Алекси Любомирски. Подписчики со всего мира выразили свой восторг в комментариях, публикация менее чем за сутки набрала более 800 тысяч отметок "мне нравится".

Выдающиеся ягодицы звезды уже много лет – предмет тайных воздыханий не только мужчин, но и представительниц прекрасного пола. Актриса и певица, не стесняясь, оголяет их на сцене, а на прогулках дразнит папарацци коротенькими платьицами.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 27 Авг 2018 в 10:17 PDT

Недоброжелатели утверждают, что Дженнифер Лопес делала пластику ягодиц. Однако певица таким комментаторам напоминает, что все латинос славятся аппетитными формами. А ее упругая попа – это не только наследственность, но и результат долгих и изнурительных тренировок.

Напомним, недавно папарацци подкараулили звезду на нью-йоркской улице. Певица ждала автомобиль, чтобы отправиться по делам.

Публикация от Jennifer Lynn Lopez�� (@fansjlovnzla) 31 Июл 2018 в 10:53 PDT

Через несколько часов снимки Дженнифер попали в Сеть. Поклонники обратили внимание на странный наряд артистки. На ней была белая удлиненная рубашка, джинсовые ботфорты Versace, а в руке – крокодиловая Birkin. При этом штаны или шорты Лопес решила не надевать.

