Бывшая жена выгнала растерянного Краско из постели

Иван Краско еще не говорил своей бывшей жене, что намерен к ней вернуться – Наталья Вяль узнала об этом от журналистов. Тем не менее женщина готова пустить престарелого артиста в дом – но не в постель.

Иван Краско всегда был близорук в отношении женщин. Вот и с Натальей Шевель он снова "купился", рассказывает предыдущая жена артиста 41-летняя Наталья Вяль.

Молодая супруга Краско, Наталья Шевель, несколько месяцев провела в Европе – она собирается участвовать в зарубежном проекте и планирует надолго уехать из России. А чтобы окончательно закрепиться за рубежом, Шевель намерена вступить в фиктивный брак. При этом у Ивана Ивановича, по словам Вяль, собственные представления об этом, не соответствующие реальности. Артист думал, что Шевель выйдет замуж за границей фиктивно, но будет оставаться его женой духовно.

"Мне их брак всегда казался странным. Она моей маме у нас на даче говорила: "Что вы, ну какая любовь? Вы же понимаете..." А после этого выходила под свет телекамер в эфир и начинала: "О, это такая любовь, такие небесные отношения..." – рассказала бывшая жена Краско "Комсомольской правде". Она уверена: Наталье просто хотелось славы, чтобы ее показывали по телевизору.

Наталья Вяль – мать двоих сыновей-школьников. Она вспоминает, что жизнь с Краско всегда была подчинена его карьере. "Иван приходил домой постольку поскольку – посидит, с нами пообщается, и все. Дальше он отдыхает, переписывает роль, готовится. В семье был культ Ивана Краско", – рассказала Вяль.

Публикация от Информагентство RuNews24.ru (@runews24_ru) 22 Май 2018 в 5:02 PDT

Тем не менее она подчеркивает, что ее двери для артиста всегда открыты. Наталья Вяль готова принять 87-летнего Краско у себя в доме как члена семьи, родственника – поскольку у них общие дети. Но о том, чтобы снова стать его женой, речи нет: она пустит актера к себе в дом, но не в постель.

Напомним, недавно Иван Краско заявил, что его брак с 27-летней Натальей Шевель треснул. По словам артиста, это был педагогический эксперимент и он завершен.