Новые данные о пропавшем под Москвой сыне Табакова

Наследник режиссера Павел Табаков объяснился перед поклонниками в Instagram. Он пролил свет на свои недавние сообщения о том, что очнулся в неизвестном для него месте.

Ранее молодой человек опубликовал видео и фото в формате Stories, на которых поинтересовался у подписчиков, как он оказался на паромной переправе недалеко от подмосковных Луховиц. При этом Павел спросил "с кем бухал" и отмечал, что ничего не помнит.

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Некоторые наиболее преданные поклонники и журналисты испугались, что наследник известного режиссера пропал как в буквальном смысле, поскольку точное его местонахождение было неизвестно, так и в фигуральном – запил и связался с плохой компанией.

Но Табаков-младший развеял все сомнения. Он опубликовал новую информацию в своем микроблоге, отметив, что это была всего лишь шутка, которую не поняли.

Также выяснилось, что 27 августа после встречи со своим продюсером, на которую Павла отвез его личный водитель, на автобусе вместе с другими актерами он поехал на съемки сериала для одного из федеральных каналов. После полуночи он даже звонил матери, и ни о какой потере ориентации в пространстве речи не было, передает "Московский комсомолец".

Кроме того, незадолго до "исчезновения" Павла Табакова у нотариуса прошла процедура ознакомления наследников режиссера с его завещанием, на которой присутствовали дети Олега Павловича от первого брака – 58-летний Антон и 52-летняя Александра. Оказалось, что старшим дочери и сыну Табаков ничего не оставил.

Напомним, после смерти знаменитого родителя Павел Табаков месте с младшей сестрой пытаются поддерживать маму, которая очень тоскует по мужу. В недавнем интервью артистка дала понять, что сын и дочь Мария ей морально очень помогают.

В частности, Марина Зудина озвучила слова маленькой наследницы. "Моя дочь мне очень правильно сказала: "Мама! Мы сильные! Мы справимся, мы будем жить дальше, и папа нам будет помогать". И я в это верю", – рассказала звезда.