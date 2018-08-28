"Курлык-Курлык": растолстевшего клокочущего Витаса высмеяли за новый клип

Российский исполнитель после долгого молчания дал о себе знать. Витас снялся в клипе на композицию Roll With the Beat американского рэпера Nappy Roots.

"Воскрешения" артиста в таком дуэте никто не ожидал. Ролик снят в футуристичном стиле на фоне галактик и с участием НЛО.

По сюжету, певец сидит в космической лаборатории, а потом начинается вечеринка. Примечательно, что в клипе Витас практически не поет, а только издает нечленораздельные звуки.

Пользователи Сети тут же высмеяли артиста в блестящем наряде и его странную роль в ролике. "Клокочет как вода в сломанном унитазе!", "Витас поет "Курлык-Курлык"?!!!﻿", – отметили в комментариях к клипу на YouTube зрители.

Кроме того, они отметили, что 39-летний певец плохо выглядит. "Помотала тебя жизнь, старик﻿", "Что стало с ним? Лицо опухшее… видимо, спирт заливает на раз-два﻿", "Вот с этим Америку покорять? Поржать если только, что за бормотания языком?", "Да уж, время не пощадило Витаса: с заливистых весенних воплей молодого кота ему пришлось перейти на сдавленное урчащее мяуканье", – вынесли вердикт комментаторы.

А вот адвокат артиста уверен: на клип можно "залипнуть", поскольку очень уж он хорошо снят. "Пока вы тут женитесь и разводитесь – Витас делом занят!" — цитирует Сергея Жорина "Пятый канал".





Напомним, последний альбом Витаса вышел в 2016 году. После этого исполнитель часто становился фигурантом скандалов и на долгое время исчез с глаз публики.