Располневший Витас изменился до неузнаваемости
В последнее время Витас больше "славится" хулиганскими действиями, а не новыми песнями. На днях артист получил семь суток административного ареста за стрельбу в своем загородном доме в элитном дачном поселке Флоранс на Рублевке.
Витас сделал 45 выстрелов – именно столько гильз нашли стражи порядка. Также с места ЧП изъяли четыре патрона и сигнальный пистолет. В итоге Виталия Грачева (так на самом деле зовут звезду) доставили в Одинцовский городской суд в сопровождении полиции, а после заседания – в СИЗО.
Телеканал "Россия 24" сделал репортаж из зала суда. "Виноват. Наказание считаю абсолютно справедливым", – заявил исполнитель и пошутил, что работать над новым альбомом начнет за решеткой.
Судя по комментариям к репортажу, поклонники не узнали Витаса. Дескать, кумир изменился не в лучшую сторону – сильно располнел.
"Свинтус он уже, от Витаса ничего не осталось....", "*** отъел", "он не отьедал ***, видимо он пьет. от этого и несет его", "он уже довно не поет. , он пьет, он бог не вокала, а бокала", "Не узнал ***... потолстел", "Вот ряха у него стала!", "Витас уже не тот ..", "харю отожрал себе", "ага уже третий подбородок вон виднеется (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – расстроились фанаты.
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