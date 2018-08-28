"Ноль как балерина": машущую ногами Волочкову подняли на смех

Греческие каникулы Анастасии Волочковой подошли к конце. Артистка вернулась в Москву и стала – несмотря на травмированную ногу – к станку. Но поклонники на эти занятия Насти смотрят скептически.

"Первое занятие после отдыха на Корфу. После травмы стопы от морских ежей. Пусть одна ножка босиком, но профессионализм и дисциплина – мои врожденные качества", – говорит о видеоролике Волочкова. И показывает, какие у нее растяжка и выворотность.

Правда, многие люди подняли на смех потуги 42-летней Насти. "Врожденный профессионализм? Это как?Волочкизм, скорее", "Профессионализма не было даже приобретенного, к сожалению", "Как может быть профессионализм врожденным качеством?", "Ноль как балерина – помахала веслом, вот и вся тренировка", "Улеглась на станок и машет левой. Ну и где здесь врожденный профессионализм?*, "Как бы вы ни пытались показывать свой балетный "профессионализм", вашей Кармен очень далеко до Кармен Светланы Захаровой" – глумятся комментаторы.

Многие, кстати, считают, что Волочкова очень предсказуема. "А где дяденьки-спонсоры? Банька, шпинат, алкоголь, костер? Заморозились все?", – спрашивают люди, перечисляя все, видимо, самое любимое артисткой.

Но больше всего народ интересует, где, перед кем и когда выступает Волочкова, которая так старается у станка. Мол, "раньше по 70 концертов "благотворительных" в год было, а теперь – ноль".

Судя по графику, опубликованному на официальном сайте балерины, в этом году она дважды выступала с сольной программой "Я танцую и пою для вас". Еще пять раз выходила на сцену в спектакле "Леди". Остальное время она посвящает бесконечному фотографированию для Instagam, походам по светским вечеринкам и шикарному отдыху. Хотя было время, когда ей рукоплескали в Большом и Мариинском театрах. Но все прошло... И теперь, увы, большинство людей воспринимают Волочкову только как стареющую клоунессу...