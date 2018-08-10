"Степкин корнишон": Солнцев высмеял крошечное достоинство звезды "Дома-2"
В своем Instagram Рустам опубликовал архивный снимок. На фото запечатлены Солнцев и Меньщиков на курорте. Мужчины облачены исключительно в плавки.
Примечательно, что на Степане надета очень узкая модель трусов для купания, поэтому его достоинство очень выделяется из-под них. Рустам намекнул пользователям, что в комментариях необходимо высмеять, по его мнению, крошечное достоинство приятеля.
День Степана Меньщикова продолжаеццо🤣 Название этого шедевра– "СТЕПКИН ИНСТРУМЕНТИК" 🤣😢😂😂😂😂😂 #торчун 😂😂😂 Принимаю ваши варианты названия картины🤣🤣🤣🤣🤣👍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – с юмором написал Солнцев под постом.
Публикация в миг стала очень популярна. За несколько часов она набрала около полутора тысяч отметок "Нравится" и сотни гомерически смешных комментариев. "Степкин корнишон !", "В воде вы все одинаковые 😂", "Степкин василек", "Степкина пикулька☺", "Два красавца удалые, Степе труселя малые))", "Перчик!))", "Инструментик🤣🤣🤣", "Это телескопическая удочка! В нужный момент!))))", "Степкина улитка", "Свисток📯", "Пугливые плавки😂", "Степкин МЕНЬШЕков", "Птенчик🙈", "Писюк Степаныч☺️🤭😁", "Палочка -выручалочка 😂 ржу )", "Степкин петька", "Степкин червячок 😂😂😂 🐛", "Степкин агрегатик", – писали в ответ на призыв шоумена пользователи Сети.
Зрители не смогли сдержать эмоций
Певица свела мужчин с ума
Актриса уже нянчит малыша
Продвигая талант певицы, меценат не жалеет средств