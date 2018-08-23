Врач вынес суровый приговор опухшей Волочковой

Новость о том, что Анастасия Волочкова была экстренно госпитализирована, не на шутку встревожила поклонников. Ведь она серьезно повредила самое дорогое, что есть у балерины, – ноги. Обеспокоенный корреспондент Dni.Ru связался с представителем артистки и узнал, как сейчас чувствует себя бедная Настя.

"Настя наступила на морского ежа, думая, что это камень, – рассказал пресс-секретарь танцовщицы Наталья Ракицкая. – В итоге в нее вонзилось 20 иголок. И два с половиной часа она терпела, пока в больнице ей оказывали экстренную помощь и все вытаскивали. Хотя Настя терпеть не может, когда ее колют, до ужаса боится любых иголок".

"Слава богу, опасность миновала, – продолжает агент Волочковой. – Сейчас идет настройка графика концертов. И уже сегодня, прямо с самолета, Настя поедет на съемку. Но два дня она очень переживала. Сейчас ходит вся перебинтованная. И не может залезать в пуанты. Врач сказал, что отек и опухоль пройдут не сразу. Для балерины этого как суровый приговор".

"Морские ежи бывают обычные и ядовитые. И, как сказал врач, слава богу, что Настю уколол еж обычный, иначе могло случиться страшное", – заключила Ракицкая.

Врач-ортопед, травматолог Сергей Савченко рассказал, чем опасны подобные травмы. "Любое повреждение кожных покровов грозит заражением раны, столбняком, потому что у нас не принято прививаться от него – только дети и военнослужащие делают прививки. В данной ситуации морские ежи могут быть с ядовитыми иголками, которые вызывают повреждение тканей, что приводит к болевому синдрому, осложнениям в виде воспалительной реакции, нагноения", – цитирует врача РЕН ТВ.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 22 Авг 2018 в 7:28 PDT

Напомним, что с Волочковой на курортах то и дело происходят несчастья. "Пару лет назад в Турции меня укусила черепаха. Рана проходила долго. В этот раз тут меня сначала укусила пчела. И была на нее аллергия. А вчера, плавая в море, я ударилась стопой о большой камень с морскими ежами", – плачет танцовщица.