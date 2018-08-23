Сонная Королева ошарашила криками о срыве шоу Малахова

Певица в ярости из-за сообщений в СМИ о том, что из-за нее ведущий отменил выпуск очередной передачи "Привет, Андрей!". Наташа Королева бурно отреагировала на новость о себе в Instagram, опубликовав гневный пост.

Судя по всему, от негодования исполнительнице хотелось кричать. Ее послание подписчикам явно перегружено заглавными буквами и восклицательными знаками.

"Открываю я глазоньки утром, а тут ШКАНДАЛЬ!!! Телефон с кучей пропущенных звонков и сообщений! Как? Что? Почему? Друзья не волнуйтесь, все БРЕШУТ! Как с Андреем @malakhov007 так и с Игорем @igor_nikolaev_music у нас МИР, Дружба и полное взаимопонимание чего и вам всем, уважаемые фантазеры-журналисты желаю!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала артистка. Ошарашенные фолловеры тут же разделились на два лагеря: одни стали защищать любимую певицу, а другие отметили, что нет дыма без огня. Некоторые даже переругались в комментариях.

"Ой че брехать то!! НА пустом месте слухи не рождаются", "Как говорится, на ровном месте) Привлекаете внимание))", "Все любят биомассу, которая дудит в одну дуду, типа "какая вы классная" и т.д. Правду никто не любит", – скептически высказались подписчики.

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) 23 Авг 2018 в 1:45 PDT

В свою очередь поклонники Королевой поддержали певицу, побранив журналистов и оставив комплименты артистке. Отметим, что ранее Sobesednik.ru процитировал собственный источник, написав, что Наташа отказалась приходить на ток-шоу из-за того, что ее условия не выполнили. "Привет, Андрей!" предполагает не только беседы с главной героиней, но и выступления. Наташе предложили исполнять исключительно песни Игоря Николаева, но она заявила, что хочет петь только новые хиты, сообщалось в публикации.