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Взбешенный Малахов отменил шоу с Королевой

Андрей Малахов, Наташа Королева и Игорь Николаев. Фото: Dni.Ru
На шоу "Привет, Андрей!" произошел громкий скандал. Виновницей стала известная певица. 
прочитано 2703 раза

Телеведущий планировал снять программу, посвященную Королевой. Однако в последний момент шоу пришлось отменить.

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Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

"Привет, Андрей!" предполагает не только беседы с главной героиней, но и выступления. Наташе предложили петь песни исключительно Игоря Николаева, но она заявила, что хочет исполнять только новые хиты", – цитирует собственный источник Sobesednik.ru.

Капризной артистке отказали. Поняв, что на уступки ей идти не хотят, Королева приходить на программу вовсе отказалась. В результате все приглашенные гости остались дома. Среди них – юморист Владимир Винокур, певец Стас Михайлов, журналист Отар Кушанашвили и Игорь Николаев. 

В свою очередь певица уверяет, что телевизионный бенефис пришлось отменить по другой причине. По ее словам, программа не состоялась, потому что произошла загвоздка с гостями.

"Все мои друзья сейчас на отдыхе. Было понятно, что собрать их будет крайне сложно. Редакторы программы сказали: "Если наберем гостей – будем снимать, если нет – перенесем на осень". Только по этой причине съемка не состоялась", – пояснила Наташа. Знаменитость заверила, что не отказывалась петь произведения Николаева. Королева также рассказала, что находится с музыкантом в прекрасных отношениях. 

Автор: Валерия Нарская23 августа 2018, 08:25
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