"Опять в хлам?": Волочкову после гадкой выходки у унитаза отправляют в психушку

Вид балерины вызвал тошноту. Она, кажется, не понимает, что творит. И поэтому выглядит смешно и жалко.

42-летнюю балерину медом не корми – дай раздеться. Она не упускает малейшей возможности, чтобы потрясти во всех смыслах тем, чем щедро одарила природа. Но иногда ей хватает такта хотя бы не публиковать в соцсетях виды своих сосков. Но все равно приятного в лицезрении дряхлеющего тела не первой свежести мало.

На сей раз артистка запечатлела себя возле унитаза в греческом отеле, где сегодня отдыхает. Она просто скинула лифчик, осталась в едва прикрывающих стыд трусиках от бикини и стала позировать. Хотя эта страсть к эксгибиционизму – форме сексуального поведения, когда удовлетворение достигается путем демонстрации половых органов незнакомым лицам – кажется болезненной. Ну, в самом деле, зачем постоянно показывать себя без белья?!

Так же считают и многочисленные подписчики страницы Волочковой в социальных сетях. "Настя, опять в хлам? Пойди, проспись", "Кошмар, боже мой!", "Вы публичный человек, а ведете себя как-то не очень!", "А ваша дочка вас не смущает? Она же видит это!", "Психушка плачет. Кащенко. Палата номер 6", "Покажите мне место, куда надо блевать! Светская львица", "Вот понесло женщину", "Что же у нее такое в жизни произошло, что прям вот так", – шокированы подписчики.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 16 Авг 2018 в 5:09 PDT

Многие обратили внимание на старые трусы Волочковой. "Господи, сколько можно в них ходить? Дайте адрес, я вам новые пришлю!" – пишет сердобольная фанатка. Но Насте все – божья роса. Она не реагирует на критику и не читает комментарии. Она – выше.