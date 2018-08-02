Сын Кейт Миддлтон побил принца Уильяма

Принц Джордж Кембриджский очень модный мальчишка. Пятилетний сорванец попал в рейтинг самых стильных людей.

Журнал Tatler опубликовал ежегодный топ-30 самых гламурных знаменитостей Великобритании. Модные эксперты были поражены внешним видом наследника британского престола, поэтому отдали ему первое место.

Стилю пятилетнего монаршего отпрыска даже дали название – "шик Кристофера Робина" – в честь персонажа знаменитой сказки о Винни-Пухе. Джордж обычно появляется на публике в коротких шортах, рубашках, безрукавках и гольфах.

Примечательно, что пятилетний правнук Елизаветы II побил в этом рейтинге отца и дядю – принцев Уильяма и Гарри – они в этот список даже не вошли. Зато 71-летнюю герцогиню Корнуэльскую похвалили за умение дать "новую жизнь шляпкам". Саму 92-летнюю королеву Великобритании назвали бесспорной иконой стиля.Также в топ удалось попасть матери Джорджа герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон и новоиспеченной родственнице герцогине Сассекской Меган Маркл.

Публикация от Prince George of Cambridge �� (@princegeorgepictures) 7 Сен 2017 в 2:22 PDT

Отметим, что маленький модник имеет множество поклонников по всему миру. Некоторые фанаты так сильно увлечены юным принцем, что у них в прямом смысле сносит крышу. Как-то психически нездоровая почитательница, выдавая себя за официального представителя монаршего семейства, пыталась увести Джорджа с уроков. Ее задержали полицейские. В ходе допроса выяснилось, что 40-летняя дама не в себе – она помешана на королевском отпрыске.



Публикация от Prince George of Cambridge �� (@princegeorgepictures) 17 Июл 2017 в 1:01 PDT

Добавим, что принц Джордж родился 22 июля 2013 года в Лондоне. Он занимает третье место в порядке наследования британского престола, его опережают дедушка принц Чарльз и отец герцог Кембриджский Уильям. В честь рождения Джорджа в небе над Гайд-парком и Тауэром был дан 41 салютный залп. Новорожденный получил титул первого в истории принца Кембриджского.