Круче Мадонны: люди открыли рты от вида 62-летней Долиной

Ларисе Долиной в сентябре стукнет 63 года. На протяжении многих лет ее считали одной из самых изысканных и аристократичных певиц на нашей эстраде. Рафинированная, ухоженная, стильная – казалось, она выглядит так даже вне сцены.

Несколько лет назад певица приобрела дом в Юрмале, оценив чистейший воздух и чувство умиротворения, царящее в этом приморском городе. И теперь ее можно часто встретить здесь летом прогуливающейся по знаменитой пешеходной улице Йомас или вдоль моря. Аккуратный макияж, прическа, легкая майка, черные широкие брюки, набедренная сумка – даже в этом будничном виде певица смотрится элегантно.

Долина выглядит моложе своих лет. И кажется, что это о ней говорила чеховская Аркадина в "Чайке": "Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана comme il faut. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые... Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть".

Загар, отсутствие возрастных изменений, подтянутая кожа – Долиной просто хочется любоваться. Умение подать себя, природное чувство стиля и вкуса, грациозность в движениях – у певицы есть чему поучиться. Этим летом с ней в Юрмале отдыхает дочь Лина и внучка Саша. Для них Лариса Александровна – пример для подражания.

Простые люди открыли рты, завидев подбоченившуюся артистку. Фотографировались с любимой звездой и восхищались ее фигурой, грудью, статью. Многие даже сравнили ее с Мадонной, заметив, что американская дива проигрывает по внешним данным. "Лариса, вы круче Мэдж!" – кричали люди вслед счастливой Долиной.