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Гузееву в халате и с беспорядком на голове отправили к стилисту

Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева осваивает новые технологии. Звезда применяет различные фильтры к собственным снимкам и выкладывает в соцсети.

Продолжение: "Никто с тобой не хочет": Седокова сходит с ума от воздержания
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Гузеева славится отличным чувством юмора и сарказмом. Своими ироничными и безжалостными в своей правдивости высказываниями она сделала себе карьеру на телевидении. Свой талант ведущая использует не только применительно к героям программы – часто в личном микроблоге она шутит сама над собой.

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Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

В своем Instagram Гузеева опубликовала пару снимков из гримерной. Звезда, как говорится, при полном параде ожидает вызова на съемочную площадку. Лариса выглядит очень серьезной на фото. Однако в комментариях ведущая отметила, что солидное выражение лица – это лишь попытка войти в роль: "Перемудрила с лицом – аж самой смешно!🙄"

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

Поклонники оценили самоиронию телезвезды, многие отметили, что 59-летняя Гузеева выглядит ничуть не хуже молоденьких артисток. "Самая красивая женщина России! все остальные сзади (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)!!", "Ваши цвета, Лариса, замечательный наряд, браво!", "Пиджачок красивый и покрой интересный! Сама то Царица!!😊👌👗👄👍", – хвалили Ларису интернет-пользователи.

Отметим, что были и те, кто решил дать Гузеевой несколько модных советов. Ведущей предложили сменить прическу и выбирать более солидный наряд, скрывающий лишний вес. "Лицо в шедевральной примудрости, а прическа обиделась, Вам нужен каскад, подстригитесь, пожалуйста...", "Лариса, а если вам лоб как то прикрыт, очень высокий", "Лариса, Вы очень красивая!❤Ну где же Ваши стилисты?!Почему все наряды как халат???", "Лариса , милая Вам пойдет темно синий с белым наряд ! Попробуйте это всем идет ! Он скрадывает полноту!", "Лариса, лицо у Вас очень красивое , а на голове беспорядок !" – писали критически настроенные подписчики. 

Автор: Руслана Алексеева2 августа 2018, 16:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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