Голодающей Саше Савельевой стало хуже

Солистка группы "Фабрика" Александра Савельева голодала более суток, и в какой-то момент ее состояние ухудшилось. Популярной исполнительнице вызвали скорую помощь.

Сложно представить, что невероятно стройная Александра Савельева может быть недовольна собственной внешностью. Однако артистка призналась, что стремилась к идеальным параметрам и даже взяла на вооружение голодание, чтобы избавиться от несовершенств. Вот только ни к чему хорошему это не привело.

"Поголодала я один раз 36 часов, чтобы подтянуть что-то там. На следующий день ко мне приехала скорая..." – цитируют Александру Савельеву "7Дней". К счастью, певица недолго пролежала в больнице. Ей восстановили уровень питательных веществ в организме и выписали.

Артистка призналась, что она не из тех знаменитостей, кто выставляет свою жизнь напоказ, демонстрируя красивую витрину. Она предпочитает ничего не скрывать и не притворяться тем, кем не является.

Публикация от Sasha S (@sasha_savelieva) 31 Июл 2018 в 10:07 PDT

"У меня такие же, как и у вас, заботы, проблемы, переживания. Я точно так же плачу, злюсь, люблю. Негодую, порой плохо себя чувствую, улыбаюсь. В моей голове роятся 150 миллионов ежедневных вопросов, кое-какие из них мне просто взрывают голову, не дают спокойно жить. Я ищу смысл жизни и прихожу к выводу, что, возможно, его и нет. Возможно, смысл жизни – в самой жизни, без каких-либо поисков. Мне нет надобности кому-то угождать или что-то доказывать... играть на публику я тоже не хочу. Притворство для меня – самая высшая мера глупости, пусть даже если на это и ведется огромное количество людей. Поддаваться нет смысла. Это не мои люди в любом случае. Я – это я", – написала Савельева на своей страничке в Instagram.