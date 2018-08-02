Над браком Меган Маркл и принца Гарри нависла неожиданная угроза
Ступни звезды сериала "Форс-мажоры", а ныне супруги принца Гарри стали предметом бурного обсуждения в Сети. Внимание привлекли вторые пальцы на ногах герцогини Сассекской, которые пользователи называют странными и даже уродливыми.
В обсуждение включились и эксперты. Они разъяснили обеспокоенным комментаторам, что удлиненные пальцы – признак ярко выраженных лидерских качеств. Доктор Иоланда Рагланд утверждает, что герцогиня Сассекская будет доминировать в браке с принцем Гарри, а это может привести к серьезным проблемам.
По мнению специалистов, удлиненный второй палец говорит и о том, что Меган весьма темпераментна. Тем не менее она умеет на людях держать эмоции под контролем. А укороченный большой палец на ноге – свидетельство того, что герцогиня может успешно справляться сразу с несколькими задачами.
Не обошли вниманием эксперты и другие пальцы на ногах бывшей актрисы. По некоторым признакам они определили, что герцогиня обладает отличным чувством юмора, может подставить плечо в трудную минуту и при этом очень чувствительна к критике. В целом же Маркл из тех людей, которых сложно принудить сделать то, что им не по душе, пишет The Sun.
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