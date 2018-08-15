"Качок в пуантах": Волочкова в старом тряпье напугала паралитическим видом

Анастасия Волочкова зря, конечно, публикует столь неоднозначные снимки, что публика диву дается. И зря не закрывает комментарии под публикациями в социальных сетях – народ часто костерит балерину на чем свет стоит.

Настя отдыхает сегодня на греческом острове Корфу. Однако отдыхом это сложно назвать – она то и дело ищет ракурсы для новых снимков, тут же публикует все в Сети. Вот она завтракает, вот нежится в море, вот ищет приключений в каких-то диких зарослях. "Я такая счастливая! Порадуйтесь, пожалуйста", – просит танцовщица людей.

Поклонники внимательно изучают все снимки и юродствуют потом: "От балерины ничего не осталось: широкие плечи и здоровенные ножищи с вострыми коленками", "Качок в пуантах. Ноги, как у Шварценеггера", "У нее паралич одной стороны). Ногу только одну поднимаем, и то только с помощью крана. И голова только в одну сторону наклоняется", "Настька, закусывай, а то через час опять будешь в дрова по кустам шариться и шпагатами землю и траву вытирать", "Как можно открывать такие ужасные жилистые ноги в огроменных тапках?", "Тапки с цветком на большом пальце выбираются специально, чтоб скрыть его дефектный вид", "Фото в одном платье в разных местах несколько дней подряд. Сомневаюсь, что Вы ходите в одной вещи несколько дней. Отдых, перелет в самолете и хождение по магазинам – и все в одном платье", – возмущаются люди.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 15 Авг 2018 в 12:03 PDT

Им не нравятся и старые тряпки Волочковой, и ее изуродованные балетом ноги, и впечатление, будто артистка все время "под градусом." Но балерина никогда не опускается и не вступает в перепалки, не обижается на выпады завистников. Она живет, как ей нравится, на полную катушку. И тявканья мелких шавок просто не замечает.