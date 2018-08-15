Смертельная тяжба: новое "Простоквашино" могло добить онкобольного Успенского

Эдуард Успенский много лет боролся с онкологическим заболеванием. "Вы знаете, я второй раз переношу рак. Это очень тяжелое заболевание. Вот и каким-то образом мне удается выживать и так более-менее спокойно жить. Мой товарищ уже умер от рака, он года три мучился. Я уже давно лечусь. И когда бывает очень плохо, поджимает болезнь, я активирую все свои силы, поднимаю всю свою семью – и куда-нибудь в атаку", – сказал писатель незадолго до смерти.



Он всегда тщательно следил за здоровьем и регулярно наведывался к врачам. По некоторым данным, даже перенес операцию в 2011 году и считал, что ему удалось победить рак желудка. Но страшное заболевание вернулось. Причем именно в тот момент Успенский как раз переживал тяжелый развод. "У меня идет очень сложная и долгая борьба с раком. Я сейчас прохожу четвертый курс химиотерапии, самый ответственный. Врачи говорят, что раковые клетки уходят довольно быстро. Будем надеяться, это последний курс терапии и она мне поможет", – успокаивал всех Эдуард Успенский.



Рак снова дал о себе знать, когда писатель нервничал и выступал против выхода новых серий "Простоквашино". Он даже опубликовал открытое письмо Владимиру Путину, в котором обвинил анимационную студию "Союзмультфильм" в том, что она снимает продолжение мультсериала про деревню Простоквашино без его согласия.

Хотя когда Успенский лежал в больнице, к нему приходили представители студии и пытались договориться о правах на образы. Писатель, как говорят, очень волновался. "Стресс не имеет конкретного влияния на образование опухолей, но затяжное эмоциональное напряжение негативно сказывается на иммунной системе, в результате чего подрывает ее. Он влияет на определенные клетки иммунной системы - макрофаги и нейтрофилы, которые оберегают организм от образования опухолей. Поэтому при онкологии необходимо избегать неприятных ситуаций и держать под контролем свои эмоции. Пребывание в состоянии хронического переживания провоцирует выработку гормонов надпочечников. Этот процесс приводит к резкому увеличению уровня сахара в крови, что влияет на защитные функции организма", – пояснил Dni.Ru онколог.

После того как Успенский узнал, что давно знакомые персонажи заговорят в новых сериях другими голосами (маму Дяди Федора озвучивала телеведущая Юлия Меньшова, Печкин говорит голосом актера Ивана Охлобыстина, Шарика озвучил певец Гарик Сукачев, а Матроскина – Михаил Ефремов), писатель рвал и метал. Он в сердцах заявил телеканалу "360": "Ефремов и Охлобыстин – актеры хорошие, но граждане никудышные".

Напомним, что всего с 2018-го по 2020 годы будет выпущено 30 серий по 6,5 минуты, общий хронометраж выпусков составит 195 минут. Все серии будут выполнены на новой технической базе киностудии в традиционной для "Простоквашино" технике рисованной анимации.