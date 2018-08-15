Взбалмошная Гузеева резко высказалась об Успенском

О покойных говорят или хорошо, или никак. Однако это правило всегда дает сбой, если речь идет о людях богатых и знаменитых. Стоит им умереть, как всплывает вся грязь – любовники, внебрачные дети, огромные накопления. Обсуждают привычки и характер ушедшего человека. Не минула чая сия и детского писателя Эдуарда Успенского.

Артист Ефим Шифрин на своей странице в социальной сети Facebook процитировал фрагмент интервью Эдуарда Успенского "Российской газете": "У меня были крупные ошибки. О них жалею, но это скорее не ошибки – это судьба. Жалею, что был очень суров со своими друзьями. Кто-то вступал в партию, и я вычеркивал этого человека из рядов друзей навсегда. Или поступок совершал какой-то нехороший – я не прощал, а нужно было прощать..."

Некоторые тут же вспомнили, что у писателя был вздорный характер: чего только стоит судебная тяжба с третьей женой и дележка наследства! Однако телеведущая Лариса Гузеева встала на защиту сказочника. "Кому какое дело, сложный он был или простой? Кого лично коснулась тяжесть его характера? Спасибо ему за все! За радость детства, за прекрасные воспоминания и впечатления! Светлая память!" – отрезала она. Гузеева не хочет, чтобы имя прославленного автора поливали грязью, поэтому сразу пресекла досужую болтовню.

Как известно, ведущая сама не сахар – она не общается даже с коллегами по шоу "Давай поженимся". "В начале проекта взбалмошная Лариса поставила жесткий ультиматум: она против общения вне рамок программы, – рассказала Dni.Ru сваха Роза Сябитова. – Когда камеры выключаются, наши контакты заканчиваются поздравлениями с днем рождения и Новым годом".