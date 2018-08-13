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Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок

Лайма Вайкуле. Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Громкое заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что она не под каким предлогом не поедет в Крым, вызвало большой общественный резонанс. В Сети артистку обвинили в лицемерии и попытке угодить публике на Украине. К обсуждению присоединились многие российские звезды.
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Дрессировщик Эдгард Запашный в своем Instagram предложил Вайкуле отказаться не только от выступлений в Крыму, но и на всей территории России. "Крым ЭТО ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ и имейте совесть это признать, либо наберитесь мужества не посещать с концертами Россию вообще, если ваши взгляды расходятся с нашими!!! Прискорбно, когда такие как вы кусают "кормящую руку", а она продолжает вас кормить (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметил дрессировщик.

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Также Эдгард уколол певицу за слова о том, что она не испытывает ностальгии по Советскому Союзу. "Если бы не Советский Союз, то вы никогда бы так прекрасно не пели на русском языке, который на протяжении всей вашей карьеры поил и кормил вас,так как на родном латышском у вас до сих пор нет ни одной узнаваемой песни! Именно СССР вам позволил до сих пор гастролировать в русско говорящих странах! У вас был шанс отказаться от звания "Заслуженная артистка Латвийской ССР", но на тот момент вы видимо "любили" Советский Союз😉", – высказался Запашный.

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов также осудил заявление вокалистки. Он отметил, что звездам необходимо воздерживаться от ответов на вопросы, связанные с политикой. "Конечно, ей и вообще всем артистам желательно бы не высказываться по Крыму, если позиция такая шаткая. Потому что, живя в России и работая в России, не признавать российские территории очень опасно. В этом случае надо или уходить от ответов, или объяснять позицию до конца", - цитирует Соседова Ura.ru.

Не остался в стороне и российский журналист Армен Гаспарян. Он отреагировал на слова Лаймы об отсутствии ностальгии по Советскому Союзу. "Стесняюсь спросить: а гонорары свои той эпохи помнит?" – язвительно заметил журналист в Twitter.

По мнению продюсера Иосифа Пригожина, если артист позволяет себе объявлять бойкот Крыму, то он должен перестать ездить и в другие части России. "То есть зарабатывать в России деньги они приезжать не боятся, а порадовать людей в Крыму боятся!" – заметил он ранее в интервью НСН.

К разгоревшемуся скандалу подключился актер Станислав Садальский. Артист нашел симметричный ответ на отказ Лаймы Вайкуле от гастролей в Крыму. Раз латвийская певица отказывается выступать на российском полуострове, он не будет ездить на Украину. "Только что вернулся из Латвии, там то же отвратительное отношение к русским", – с иронией посетовал актер в Instagram.

Добавим, что российские поклонники артистки также не оценили ее точку зрения, ее высказывание многих повергло в шок. Фанаты в большинстве своем негативно отреагировали на заявление и обратили внимание на лицемерие и двуличие в подобной позиции, ведь Вайкуле не считает зазорным приезжать в другие города России. Многие предложили радикальный способ решения этой спорной ситуации – вообще запретить Лайме въезд в нашу страну. 

Напомним, Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какой гонорар. Она добавила, что для европейцев посещение российского полуострова якобы находится под запретом. 

Автор: Руслана Алексеева13 августа 2018, 08:47
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