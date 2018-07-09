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Басков рассекретил свадьбу Бузовой

Ольга Бузова и Николай Басков. Фото: Dni.Ru
"Натуральный блондин" отечественной эстрады намекнул, что поющая ведущая сыграет свадьбу с бывшим бойфрендом. О кандидатуре жениха Николай Басков написал на своей странице в Instagram. 
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"Друзья! Если Тимофей Майоров сделает Ольге Бузовой предложение, пока другие претенденты ее сердце не завоюют, то обещаю вести их свадьбу лично", – заявил Басков. При этом он опубликовал два фото.

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Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

На одном из снимков бизнесмен целует Ольгу в щеку, а она счастливо улыбается. Отметим, ранее у Майорова и Бузовой был роман, который начался в 2009 году.

Недавно появились слухи, что бывшие возлюбленные вновь воссоединились. Во всяком случаи, поклонники ведущей "Дома-2" в этом уверены.

После заявления Баскова они сразу принялись обсуждать предстоящую свадьбу. Сама же Ольга ситуацию пока никак не прокомментировала.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

Ранее певица сообщила, что согласна выйти замуж за27-летнего полузащитника российской сборной по футболу Дениса Чернышева. "Ты, кстати, симпатичный. Меня не смущает разница в возрасте – я без макияжа выгляжу на 18. Жду звонка. Подружки одобрили", – заявила Бузова в специальном видеоролике.

Похоже, что любовь к футболистам у ведущей в крови. Напомним, 26 июня 2012 года она вышла замуж за игрока столичного "Локомотива" Дмитрия Тарасова. 30 декабря 2016 года они развелись. 

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Автор: Валерия Нарская9 июля 2018, 19:47
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