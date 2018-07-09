Ведущего Первого канала шокировал результат ДНК-теста истерзанного сына актрисы
Николай был предан дважды: первый раз родители бросили его младенцем, а впоследствии от него отказалась приемная мать Евдокия Германова. Артистка вернула его в детский дом, заявив, что ребенок опасен. Когда мальчик вырос, он рассказал журналистам, что много лет назад, живя в доме Германовой, подвергался жестоким наказаниям.
"Она пришла пораньше с работы, а я любил, как и все дети, поиграть в войнушку и изуродовал ей подушку какую-то там подарочную на кухне. Ну и в ответ она решила сделать мне так же, ну она меня ткнула два или три раза в ногу. Ножом. Раны были неглубокие. Она потом мазала их, когда отругала. Они зажили со временем. Остались шрамы", – вспоминал Николай.
В студии программы "На самом деле" Первого канала юноша встретил свою биологическую мать Наталью Ерохину. Женщина попыталась оправдать себя, сославшись на обстоятельства: ее без средств к существованию бросил муж. ДНК-исследование показало, что Николай действительно сын Натальи. Юноша не смог простить родительницу.
Встреча Ерохина с предполагаемым отцом Зиейиддином Халисовым произошла на съемочной площадке той же передачи, но уже позднее. Когда мужчина зашел в студию, повисла тишина. Никто не ожидал, что первая за всю жизнь встреча отца и сына будет такой холодной. Мужчина не уверен в своем родстве с юношей.
Халисов рассказал, что около 20 лет назад он уехал из Москвы на похороны к матери в Киргизию и был там арестован на восемь месяцев. Вернувшись, не смог найти жену и троих детей. Он заявил, что не знал о четвертой беременности жены.
Наталью Ерохину возмутил рассказ бывшего мужа. Она вбежала на съемочную площадку и принялась колотить Зиейиддина кулаками. По словам разъяренной женщины, Халисов выставил ее и детей из дома в Киргизии, дав денег только на билет до Москвы. Мужчина не был ни хорошим отцом, ни хорошим мужем: он бил ее и детей. Она сообщала супругу о четвертой беременности.
Ведущий Дмитрий Шепелев огласил результаты ДНК-экспертизы. Отцовство Зиейиддина Халисова подтверждено. "После передачи будем разговаривать как папа с сыном", – сухо произнес мужчина. Хладнокровие Халисова шокировало ведущего.
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