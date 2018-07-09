Слова заговорившей о Фриске Ковальчук стали сенсацией

Накануне, 8 июля, исполнилось бы 44 года популярной певице Жанне Фриске. Об артистке высказалась ее коллега по группе "Блестящие", долго хранившая молчание Юлия Ковальчук.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Ковальчук опубликовала несколько старых фотографий, на которых запечатлена с Жанной Фриске. Снимки артистка сопроводила проникновенным текстом.

"С Днем рождения, наша любимая девочка) я принципиально не хожу ни на какие программы, не даю комментариев и никак не ворошу память о тебе, кроме как в своем сердце и с людьми, которые искренне тебя любят! У меня тысяча наших фотографий , и на каждой из них от тебя веет божественным теплом и женской мудростью (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Ковальчук.

Юлия призналась, что до сих пор считает Жанну своим учителем. "Пытаюсь до сих пор у тебя чему-то учиться, потому что ты – энциклопедия... и ты уж точно больше нас всех знаешь о мире в сердце и голове... люблю❤️", – призналась популярная исполнительница.

Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk) 8 Июл 2018 в 8:12 PDT

Слова артистки, прервавшей долгое молчание о коллеге, стали настоящей сенсацией для ее подписчиков. "Юлечка спасибо, что помните! И мы помним.....🙏", "До сих пор не верится, что ее нет... Фотки суперовские!!", "Правильную позицию заняли! Хоть мы, как зрители, очень далеки от личной жизни Жанны, но все эти ток-шоу,копающиеся в грязном белье и особенно, ее папа вызывают только отвращение и недоумение", "Какая она красивая... слова очень теплые и искренние! Светлая память Жанне", "Юль, правильно делаешь, что не ходишь!", "Вот, хорошо, когда вы ,близкие люди, показываете и рассказываете о ней, не на показ ,а от души😊фотографии очень душевные😊", – поддержали певицу пользователи Сети.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 8 Июл 2018 в 1:08 PDT

О дне рождения Жанны вспомнили и остальные коллеги по группе "Блестящие" – Ольга Орлова и Анна Семенович. Первая ограничилась в подписи к общей фотографии хештегом: "#деньрождениягрустныйпраздник" и символом разбитого сердца, а вторая коротко сообщила: "Люблю ❤️..."