Богатый любовник изводил беременную звезду "Дома-2" перед смертью
Как выяснилось, Анастасия находилась на втором месяце беременности. Предположительно отцом ребенка являлся женатый сотрудник правоохранительных органов, который сейчас якобы задержан правоохранительными органами за взятку.
Избранника звезды арестовали в тоже время, когда Тарасюк узнала, что вскоре станет матерью. Мужчина этой новости не обрадовался, он настаивал на аборте.
Экс-бойфренд девушки Альберт Резин рассказал прессе, что долгое время звезда "Дома-2" ходила в любовницах, однако мечтала создать с возлюбленным семью. "Да, она была беременна. Это произошло случайно, по залету. Содержал ее бывший полицейский, которого сейчас судят за взятки и превышение должностных полномочий. У него нашли килограммы денег. Он Анастасию всячески поддерживал и спонсировал. Они познакомились в каком-то крутом ресторане, где Настя тусила, по-моему "White Rabbit". У него двое или трое детей", – сообщил Резин.
По словам Альберта, категорический отказ полицейского от будущего ребенка мог стать причиной самоубийства Анастасии. "Он ее часто доводил до истерик. А он, чтобы загладить вину, решил устроить пышные похороны. Из СИЗО договорился, чтобы Настю похоронили на Троекуровском кладбище, купил даже гроб за 200 тысяч. Сами подумайте, откуда у ее бедной семьи из Шатуры такие деньги?" – цитирует Альберта StarHit.
Напомним, 22 июня тело экс-участницы телепроекта "Дом-2" Анастасии Тарасюк нашли под окнами элитного жилищного комплекса "Золотые ключи". Друзья и родственники умершей не верят, что жизнерадостная звезда телешоу решилась на суицид. Близкие девушки настаивают – Насте помогли умереть.
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