Богатый любовник изводил беременную звезду "Дома-2" перед смертью

История погибшей звезды "Дома-2" Анастасии Тарасюк обрастает новыми подробностями. Сообщается, что девушка была в положении, а ее богатый любовник находится под стражей.

Как выяснилось, Анастасия находилась на втором месяце беременности. Предположительно отцом ребенка являлся женатый сотрудник правоохранительных органов, который сейчас якобы задержан правоохранительными органами за взятку.

Избранника звезды арестовали в тоже время, когда Тарасюк узнала, что вскоре станет матерью. Мужчина этой новости не обрадовался, он настаивал на аборте.

Экс-бойфренд девушки Альберт Резин рассказал прессе, что долгое время звезда "Дома-2" ходила в любовницах, однако мечтала создать с возлюбленным семью. "Да, она была беременна. Это произошло случайно, по залету. Содержал ее бывший полицейский, которого сейчас судят за взятки и превышение должностных полномочий. У него нашли килограммы денег. Он Анастасию всячески поддерживал и спонсировал. Они познакомились в каком-то крутом ресторане, где Настя тусила, по-моему "White Rabbit". У него двое или трое детей", – сообщил Резин.

Публикация от Анастасия (@anastasiatarasyuk) 28 Апр 2018 в 12:57 PDT

По словам Альберта, категорический отказ полицейского от будущего ребенка мог стать причиной самоубийства Анастасии. "Он ее часто доводил до истерик. А он, чтобы загладить вину, решил устроить пышные похороны. Из СИЗО договорился, чтобы Настю похоронили на Троекуровском кладбище, купил даже гроб за 200 тысяч. Сами подумайте, откуда у ее бедной семьи из Шатуры такие деньги?" – цитирует Альберта StarHit.

Публикация от Анастасия (@anastasiatarasyuk) 26 Фев 2018 в 4:05 PST

Напомним, 22 июня тело экс-участницы телепроекта "Дом-2" Анастасии Тарасюк нашли под окнами элитного жилищного комплекса "Золотые ключи". Друзья и родственники умершей не верят, что жизнерадостная звезда телешоу решилась на суицид. Близкие девушки настаивают – Насте помогли умереть.