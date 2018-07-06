Богатый любовник изводил беременную звезду "Дома-2" перед смертью

Эксклюзив Интервью Гинеколог поставил диагноз "растянутой" Рапунцель Бессовестный Панин вытащил на свет член покойного артиста Дом-2

Выбор читателей

Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Семенович впервые рассказала о дочери Жанны Фриске
Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"
Запрет жениться на Бузовой разозлил Киркорова
После бессовестной выходки Тимати грозит арест
"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем
партнеры
Пятница 6 июля
Лента новостей
19:24
"ЕР" предлагает консультировать родителей по психотропным препаратам
19:19
Сборная Франции вышла в полуфинал ЧМ-2018
18:16
Совет на выходные
18:04
Самые странные костюмы супергероев
18:02
От уродов до красавцев: мир отмечает День поцелуев
17:12
Как будет развиваться Москва
16:51
Черчесов пожаловался на постоянные оскорбления
16:21
Московский урбанфорум соберет ведущих мировых экспертов
16:21
Подруги изнасиловали школьницу лейкой от душа
16:02
10 причин поехать на фестиваль Alfa Future People
15:43
Почему летом особенно хочется секса
15:17
"Половые связи не привлекают": Олешко бесцеремонно отрекся от внебрачной дочери
15:05
Звезду российских сериалов избили из-за пьянки
14:43
Скандалившая с водителем маршрутки женщина попала под машину
14:32
Изувечившего звезду "Дома-2" сына народного артиста настигла страшная кара
14:27
У порнозвезды вырвали титул самой красивой болельщицы на ЧМ-2018
14:23
Особняк Пороховщикова бросили в ужасном состоянии
14:08
Собутыльник облапал пьяного Пенкина во время кражи
14:05
"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
14:04
В жилом доме в Тюмени произошел пожар
13:43
Известный блогер разбился насмерть
13:41
"А если это Хабенский": Ургант сделал заявление о гомосексуализме
13:37
В центре Москвы жестко избили звезду сериала "Солдаты"
13:33
Известная певица рассказала о проблемах с самочувствием
13:28
"Мне дико стыдно": признание беременной Леры Кудрявцевой
13:24
В Поморье пытались убить директора управляющей компании
13:06
Названо условие победы России над Хорватией
13:02
В Башкирии утонула семья с ребенком
12:55
Сестра Кардашьян взбесила народ своими собаками (видео)
12:53
Врачебная ошибка: раскрыта тайна скоропостижной смерти Жени Белоусова
12:49
В Германии умер российский поэт
12:49
Снявшаяся без белья Юлия Савичева: Я узнала, что беременна!
12:34
Стоимость жилья возьмут под контроль
12:33
Россиян хотят лишить алкоголя рядом с домом
12:33
Молния устроила пожар в коттедже в Удмуртии
12:26
На заводе в Дзержинске обрушилась стена
12:17
Под Ростовом разбились двое рабочих
12:10
В центре Москвы украинского художника обворовали на 12 миллионов
12:02
Футболист российской команды попался на допинге
11:56
Стриженова открыла глаза Шукшиной на невестку-"проститутку"
11:54
Соловьев влез в безобразный скандал со сборной России
11:53
Российская конькобежка удивила поклонников голым задом
11:45
Полицейский из Петербурга попался на краже люков
11:42
Реконструкция развязок на МКАД продолжится
11:39
К чему снятся аплодисменты
11:25
Солнцев проболтался о ночной выходке "бухенькой" Волочковой
11:19
В Волгограде такси сбило странного пешехода
11:16
"Как моя бабуля": раздевшуюся ведущую Первого канала проводили на пенсию
11:16
Стало известно о расставании Дмитрия Тарасова накануне родов жены
11:13
Здоровее будете: в России хотят взвинтить цены на продукты
11:02
Хакеры обчистили российский банк на 58 миллионов
10:46
Старый друг подло обобрал больного Джигарханяна
10:34
Россиянок обвинили в приставаниях к репортеру на ЧМ-2018 (видео)
10:29
Уснувшего на лавочке после попойки Пенкина лишили самого ценного
10:26
Тяжко согрешившего Грудинина осудили за плевок в Бога
10:21
В России подняли цены на газ
10:08
Разжиревшую звезду телешоу затравили за внешность
10:08
Пилот погиб: разбился истребитель МиГ-29
10:02
Состарившийся Тарзан с позором провалился
09:50
Крымский мост поставил новый рекорд
09:43
Как живет подозрительная невестка Марии Шукшиной
09:41
У мужчин обнаружили генетическую склонность к идиотизму
09:40
Жителя Уфы нашли мертвым на рабочем месте
09:34
На Урале одинокий пенсионер покончил с собой в день рождения
09:29
Найден неожиданный минус чемпионата мира по футболу в России
09:20
Миддлтон в платье-сеточке показала округлившийся живот
09:09
"Сижу и реву": звезду "Сладкой жизни" довели до истерики
09:08
"Сношаются с утра до ночи": больной раком телеведущий о сексе в онкоцентре
09:02
В Японии казнили лидера сектантов-террористов
08:55
Известный футболист раскрыл заговор Путина и мужа Шакиры
08:43
Главные события Москвы
08:40
Откровения Муцениеце о разладе с Прилучным и смерти
08:33
У летевшего в Турцию самолета в воздухе закончилось топливо
08:25
"Никто не ожидал": Кобзон высказался о главной сенсации
08:25
Взрыв в центре города до смерти перепугал москвичей
08:22
Сделано предсказание на исход матча Россия – Хорватия
08:07
Трамп сделал неожиданное признание о Путине
07:54
Президент Хорватии восхитила внешним видом
22:01
Почему звезд "Дома-2" преследуют трагедии
22:00
"Это пытка": Малахов на пару с Борисовым мучает народ
21:53
Победившая рак звезда "Дома-2" ушла от мужа
21:51
Депутат опозорился в прямом эфире (видео)
21:25
Есть погибшие: В Таиланде перевернулись два судна с туристами
21:11
Обвиненный в смерти звезды "Дома-2" может откупиться от правосудия
21:05
Борисову отлучили от дочери за долги
21:00
Как в плохом кино: дело новых Скрипалей разваливается
20:44
Журналиста Russia Today нашли мертвым в собственном доме
20:39
Бывшего мужа Марии Мироновой обвинили в похищении ребенка
20:33
Врачи научились отключать рак
20:08
Престарелая жена Солнцева плохо передвигается из-за беременности
19:53
Захарова выступила против абортов
19:52
Рапунцель из "Дома-2" рассекретила имя дочери
19:48
Порошенко прилюдно унизили из-за странной мании
19:26
Вышедшая из наркоза Дарья Клюкина пережила настоящий ужас
19:26
Басков снял отдельную квартиру для своих пиджаков
19:09
В США на вечеринке в День независимости застрелили трех человек
19:03
Встреча Путина и Трампа под угрозой срыва
19:01
"Звездный" адвокат попал в больницу в Москве
18:48
"Голые" фото известной модели слили в Сеть
18:36
Москвич отрубил себе палец обручальным кольцом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Муж Карины Мишулиной устроил драку в здании суда
"Очень болен и крайне истощен": состояние Джигарханяна вызывает опасения
30 лет были вместе: Грудинин бросил жену из-за тайной семьи
Старый друг подло обобрал больного Джигарханяна
Скандалист Солнцев набросился на изуродованную Бузову
Бессовестный Панин вытащил на свет член покойного артиста
Шоу-бизнес

Богатый любовник изводил беременную звезду "Дома-2" перед смертью

Анастасия Тарасюк. Фото: instagram.com/anastasiatarasyuk
История погибшей звезды "Дома-2" Анастасии Тарасюк обрастает новыми подробностями. Сообщается, что девушка была в положении, а ее богатый любовник находится под стражей.
прочитано 1221 раз

Как выяснилось, Анастасия находилась на втором месяце беременности. Предположительно отцом ребенка являлся женатый сотрудник правоохранительных органов, который сейчас якобы задержан правоохранительными органами за взятку.

ПО ТЕМЕ

Малахов раскрыл причины странной смерти звезды "Дома-2"

 ДОМ-2

Сюжеты ДОМ-2

Избранника звезды арестовали в тоже время, когда Тарасюк узнала, что вскоре станет матерью. Мужчина этой новости не обрадовался, он настаивал на аборте.

Экс-бойфренд девушки Альберт Резин рассказал прессе, что долгое время звезда "Дома-2" ходила в любовницах, однако мечтала создать с возлюбленным семью. "Да, она была беременна. Это произошло случайно, по залету. Содержал ее бывший полицейский, которого сейчас судят за взятки и превышение должностных полномочий. У него нашли килограммы денег. Он Анастасию всячески поддерживал и спонсировал. Они познакомились в каком-то крутом ресторане, где Настя тусила, по-моему "White Rabbit". У него двое или трое детей", – сообщил Резин.

По словам Альберта, категорический отказ полицейского от будущего ребенка мог стать причиной самоубийства Анастасии. "Он ее часто доводил до истерик. А он, чтобы загладить вину, решил устроить пышные похороны. Из СИЗО договорился, чтобы Настю похоронили на Троекуровском кладбище, купил даже гроб за 200 тысяч. Сами подумайте, откуда у ее бедной семьи из Шатуры такие деньги?" – цитирует Альберта StarHit.

Напомним, 22 июня тело экс-участницы телепроекта "Дом-2" Анастасии Тарасюк нашли под окнами элитного жилищного комплекса "Золотые ключи". Друзья и родственники умершей не верят, что жизнерадостная звезда телешоу решилась на суицид. Близкие девушки настаивают – Насте помогли умереть.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Автор: Руслана Алексеева6 июля 2018, 18:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная жизнь разбившейся звезды "Дома-2"

567

комментарии

Политика

Трамп сделал неожиданное признание о Путине
Порошенко прилюдно унизили из-за странной мании
Встреча Путина и Трампа под угрозой срыва
Захарова распекла Лондон за грязные игры с "Новичком"

Шоу-бизнес

Рассеянную Дану Борисову обворовал таксист
Киркоров вызвал омерзение грязной вакханалией с детьми
Богатый любовник изводил беременную звезду "Дома-2" перед смертью
Милану Кержакову грязно шантажируют ребенком

Проишествия

В центре Москвы жестко избили звезду сериала "Солдаты"
Взрыв в центре города до смерти перепугал москвичей
Оформил брак и избавился: личный шофер довел до смерти богатую москвичку
16-летняя звезда соцсетей разбилась в ДТП

Lifestyle

Известная певица рассказала о проблемах с самочувствием
Знаменитый актер пытался убить себя из-за роли в кино
Названы 13 лучших летних песен
Сериал "Садовое кольцо" возбудил россиян
Шоу-бизнес

"Сношаются с утра до ночи": больной раком телеведущий о сексе в онкоцентре

Мужчина раскрыл пикантные подробности
Шоу-бизнес

Старый друг подло обобрал больного Джигарханяна

Земляк втерся в доверие к актеру и воспользовался его состоянием
Шоу-бизнес

Стало известно о расставании Дмитрия Тарасова накануне родов жены

У футболиста начинается новая жизнь
Шоу-бизнес

Стриженова открыла глаза Шукшиной на невестку-"проститутку"

Женщина обнародовала неожиданные данные

Гороскоп

Совет на выходные
Почему звезд "Дома-2" преследуют трагедии
Тяга к спиртному и проклятия коллег добивают больного Прилучного
Акинфеев покончит с карьерой после триумфа на ЧМ-2018

Фоторепортажи

От уродов до красавцев: мир отмечает День поцелуев
Как живет подозрительная невестка Марии Шукшиной
Президент Хорватии восхитила внешним видом
Звезды показали роскошные формы в купальниках

Спорт

У порнозвезды вырвали титул самой красивой болельщицы на ЧМ-2018
Названо условие победы России над Хорватией
Соловьев влез в безобразный скандал со сборной России
Россиянок обвинили в приставаниях к репортеру на ЧМ-2018 (видео)

Регионы

Россиянин забил молотком щенка на глазах у детей
Притворившийся иностранцем россиянин жестоко одурачил гаишника
"Исчадие ада": жительница Красноярска заживо сварила собственную мать
Россиянка выгуливала по улицам города медведя (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru