Оголившаяся Меган Маркл снова взбудоражила королевский дом

Супруга принца Гарри Меган Маркл уже несколько месяцев официально является членом монаршей семьи, однако бывшая актриса никак не может привыкнуть к строгим правилам церемониала. Герцогиня Сассекская постоянно нарушает установленный при дворе протокол.

прочитано 4957 раз