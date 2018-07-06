Оголившаяся Меган Маркл снова взбудоражила королевский дом
Меган удивила поклонников: на официальном мероприятии американка появилась в платье с оголенными плечами. Выбором наряда Маркл привлекла повышенный интерес присутствующих к своей персоне.
Герцогиня сопровождала мужа на встрече молодых лидеров из стран Содружества в Лондоне. Для выхода в свет Маркл подобрала шикарное желтое платье-футляр от популярного нынче американского модельера Брэндона Максвелла. Надо заметить, что Меган выглядела замечательно. Насыщенный цвет наряда отлично гармонировал с яркой внешностью супруги принца.
Однако согласно этикету герцогиня Сассекская совершила непростительную ошибку – открытые плечи – табу на официальных мероприятиях. Правила королевского дресс-кода очень строги: Меган также нельзя носить декольте, слишком высокие каблуки, колготки не телесного цвета и темный лак на ногтях.
Добавим, что, несмотря на незначительные промахи, Меган очень старается вписаться в монарший дом. Поклонники начали замечать, что жена принца Гарри начинает перенимать от окружения британский акцент.
В социальных сетях развернулась большая дискуссия по этому поводу. Фанаты по нескольку раз пересматривали интервью герцогини, чтобы уловить разницу в произношении. "Надеюсь, Меган перерастет тот странный среднеатлантический акцент, который был у Мадонны во время брака с Гаем Ричи!", – пошутил интернет-обыватель в Сети.
Большую часть жизни бывшая актриса жила в Лос-Анджелесе, поэтому ей привычнее говорить с американским акцентом. Однако сейчас Меган пытается подражать мужу и ее речь меняется.
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