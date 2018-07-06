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Шоу-бизнес

Малахов раскрыл причины странной смерти звезды "Дома-2"

Андрей Малахов. Фото:1tv.ru
Звезда телепроекта "Дом-2" Анастасия Тарасюк скончалась при загадочных обстоятельствах. В студии программы "Пусть говорят" телеканала "Россия 1" коллеги и друзья экс-участницы шоу пытались разобраться в случившемся.
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Анастасия Тарасюк родом из провинциального города Шатура. Пять лет назад девушка приехала покорять столицу. Красотка не планировала работать или учиться, свою судьбу она пыталась найти на скандальном шоу "Дом-2".

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Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

После участия в телепроекте Анастасия увела из семьи с двумя детьми состоятельного бизнесмена, который снял для нее апартаменты, влюбленные планировали пожениться. Однако через две недели после переезда в новую квартиру на третьем этаже элитного жилищного комплекса "Золотые ключи" девушка скончалась. Звезда "Дома-2" выпала из окна 19 этажа своего же дома.

Подруга погибшей Карина Красавина не может поверить в случившееся. По ее словам, Тарасюк была жизнерадостной и веселой. Девушка только вернулась из заграницы, у нее было множество планов. Красавина отметила, что последнее время Анастасия чувствовала себя одинокой.

Бывший возлюбленный умершей Никита Кузнецов вторил Карине. "И я уверен, что причина тому (произошедшему – Прим. ред.) – дурная компания. Я не знаю, убили ее или нет. Просто она попала не в ту компанию, связалась не с теми людьми", – с грустью отметил Никита.

Экстрасенс Зираддин Рзаев, рассматривая фотографию умершей, попытался воссоздать последний день Тарасюк. "Она была в депрессии. Внутри у нее было страдание и грусть. И еще у нее была очень плохая привычка - алкоголизм. Я не говорю, что она наркоманка, но она что-то пробовала", - сообщил ясновидящий.

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Автор: Руслана Алексеева6 июля 2018, 16:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная жизнь разбившейся звезды "Дома-2"

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