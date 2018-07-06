Собутыльник облапал пьяного Пенкина во время кражи

Выяснились подробности дерзкого ограбления Сергея Пенкина. Оказывается, артист был так щедр, что угостил водкой все кафе, а его спутник, по словам свидетелей, не пил, а только делал вид.

Репортеры выяснили, что Сергей Пенкин стал жертвой грабежа еще 1 июля. Певец вместе со всей страной радовался победе сборной России над коллегами из Испании, находясь в одном из кафе Москвы. Как рассказали журналистам сотрудники заведения, Пенкина они видели у себя регулярно. И вот в три часа ночи в компании молодого друга певец, крикнув с порога: "Всем водки за мой счет!", веселился до самого утра.

Примечательно, что к нему подходили посетители с просьбой сфотографироваться, а тот, в свою очередь, просил официанта "обновить" рюмки ему и его спутнику. Что интересно, как впоследствии поведали полицейским работники кафе, они заметили, что спутник Пенкина лишь делал вид, что выпивает. А сам незаметно выливал спиртное.

Около пяти утра певец оплатил счет и с другом покинул заведение. Впрочем, нашлись те, кто видел, что приятели сели на лавку неподалеку. В какой-то момент Пенкин задремал, а когда проснулся, то обнаружил, что друга рядом нет. Как не оказалось и телефона, часов, золотого кольца и крестика с иконкой. Как передает "Московский Комсомолец", молодой человек, видимо, и обчистил Сергея, предварительно обыскав на предмет ценностей.

После ограбления Пенкин самостоятельно пытался найти вора. Однако у него ничего не вышло, и он обратился за помощью в полицию. Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения, и теперь ищут приятеля артиста, с которым Пенкин познакомился после футбольного матча. Теперь он главный подозреваемый.