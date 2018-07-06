Уснувшего на лавочке после попойки Пенкина лишили самого ценного

По информации СМИ, популярного исполнителя Сергея Пенкина ограбили в центре Москвы. Говорят, одного из самых экстравагантных артистов отечественной эстрады обчистили, когда тот уснул на скамейке после попойки.

Как компетентно передает РЕН ТВ, Сергей Пенкин выпивал в одном из кафе Москвы на Кузнецком мосту. Компанию эксцентричному артисту составили "малознакомые" молодые люди. Около трех часов ночи Пенкин вышел на улицу и уснул на лавочке возле заведения.

Вскоре певец проснулся и обнаружил, что его лишили самого ценного, что у него было в тот момент, – золотой цепочки с крестиком и иконкой, а также золотого кольца, часов, дорогого смартфона известной фирмы.

Отметим, что журналисты связались с Пенкиным, чтобы выяснить подробности возмутительного происшествия. Он все опроверг. "Госссподи, что за бред такой. Ничего такого не было. Сколько интересного о себе каждый раз слышу. Глупость какая-то", – цитирует Сергея Пенкина "360".

Напомним, 56-летний Сергей Пенкин прославился в конце 80-х. Он начинал карьеру с пения в ресторанах, а между выступлениями работал дворником. Самое интересное, что Сергей продолжал мести дворы, даже когда стал знаменитым.

"Понимаете, в конце 80-х было очень важно иметь московскую прописку. Без прописки не брали в институт. А если не взяли в институт, значит, ты не имеешь права петь на эстраде, ведь ты артист без специального образования. Это был замкнутый круг. Но я вышел из него с помощью моей карьеры дворника", – объяснил певец в недавнем интервью.

Пенкин – редкий гость на сборных концертах. Он не посещает светские мероприятия и почти не дает интервью. У исполнителя весьма категоричные взгляды на отечественный шоу-бизнес. "В России сложно пробиться – на манеже все одно и то же. За границей ценят таланты, а у нас посмотрите, что на эстраде происходит! Это же ужасно. Даже если бы эстраду заполонили артисты 90-х, она бы и то была лучше!" – заявил артист.

