Певец Сергей Пенкин похудел на 28 килограммов

Сергей Пенкин дал откровенное интервью. Он рассказал, почему похудел на 28 килограммов и как относится к отечественному шоу-бизнесу.

Сергей Пенкин – редкий гость в сборных концертах. Он не посещает светских мероприятий и почти не дает интервью. У исполнителя весьма категоричные взгляды на отечественный шоу-бизнес. "В России сложно пробиться – на манеже все одно и то же. За границей ценят таланты, а у нас посмотрите, что на эстраде происходит! Это же ужасно. Даже если бы эстраду заполонили артисты 90-х, она бы и то была лучше!" – заявил Пенкин.

Певец высказался и об участии в шоу пародий "Один в один". Сергей сравнил свои выступления со страшным сном. "Конечно, там что-то было хорошее, но мало. Меня осуждали люди, которые неудачники. А некоторые из них сидели в жюри. Удачники – это те люди, которые собирают полные залы, а неудачники сидят в жюри. Когда человек собирает залы, ему наплевать на все, потому что у него есть главное – зрители. Показывают тебя по телевизору или нет, неважно!" – высказался певец.

Пенкин предпочел не называть имен. "Я просто говорю правду. Это не нравится людям, поэтому меня не любят! А я шоу-бизнес ненавижу. Я не выступаю в "Песне года", меня нет на новогодних вечерах, но у меня есть своя публика", – отметил Сергей.

Зашла речь и о личной жизни артиста. Пенкин признался, что не верит в любовь. "Было очень много любовных историй в моей жизни, но они были неразделенные, непонимающие. Наверное, творческие люди способны любить, но все одиноки. Идеала второй половинки у меня нет. Она может быть некрасивой, но стильной. Должна иметь кредо, иметь во всем свое я. Не надо ничего придумывать. В отношениях нужно просто любить", – заявил Пенкин.

Сергей рассказал, что однажды сильно похудел из-за сильных чувств. "Бывает неразделенная любовь. Я от этого как-то похудел на 28 килограммов. Но это было давно. Сегодня я, наоборот, поправился", – цитирует Сергея Пенкина Sobesednik.ru.