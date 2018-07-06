Миддлтон в платье-сеточке показала округлившийся живот
Родственница герцогини Кембриджской для светских мероприятий выбирает наряды, подчеркивающие ее положение. Недавно она посетила матч по теннису, проходивший в рамках Уимблдонского турнира.
На игре Миддлтон появилась в элегантном белом платье с открытыми плечами. При этом кружевная ткань наряда была испещрена мелкими дырочками. Дополнила платье-сеточку сестра Кейт соломенной шляпкой и босоножками без каблука.
Будущая мама выглядела обворожительно. Из-за кроя платья ее животик казался чуть больше, чем есть на самом деле, но, видимо, именно такого эффекта Пиппа и старалась достичь.
Сопровождали Миддлтон ее брат Джеймс и мама Кэрол. Муж Пиппы Джеймс Мэттьюз на матче так и не появился, не было и ее сестры Кейт с принцем Уильямом. А ведь королевская чета обожает теннис и ранее не пропускала без веской причины крупные матчи, проходящие в Лондоне. Это обстоятельство подтверждает сообщения СМИ о том, что Елизавета II запретила Кейт Миддлтон посещать спортивные мероприятия и тем более участвовать в них.
Напомним, 22 апреля сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон официально подтвердила свою беременность. По неофициальным данным, она родит в октябре. Для 34-летней девушки это будет первый ребенок.
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